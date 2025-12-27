Cipolletti dio luz verde para cuatro parques industriales privados atados a la demanda de Vaca Muerta

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, firmó cuatro resoluciones el viernes por la tarde donde habilita el inicio de las obras y comercialización en cuatro parques industriales privados vinculados directamente con Vaca Muerta.

El objetivo de la intendencia es desarrollar los corredores de las rutas estratégicas que pasan por el ejido de la ciudad, principalmente para apuntalar la logística de Vaca Muerta, precisó Buteler en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La decisión de impulsar los nuevos parques industriales también pretende que las empresas e industrias estén ubicadas sobre las rutas y no afecten las tierras productivas.

Dónde están los cuatro parques industriales proyectados en Cipolletti

La iniciativa privada que más destacó el jefe comunal fue el parque industrial que estará sobre la margen derecha en el tramo que va desde la rotonda de la Ruta 151 y el tercer puente.

Allí habrá 47 lotes de unos 1500 metros cuadrados cada uno con la posibilidad de poder levantar tres pisos en el frente. La idea es que en la parte de adelante se construyan las oficinas de cada firma.

Buteler firmó ayer las resoluciones que habilitan los parques industriales.

Buteler aclaró que este es el primero de cuatro parques industriales que se habilitarán en los próximos meses en la zona.

En proceso de aprobación está otro parque industrial sobre la margen izquierda de la vía camino a Tercer Puente, en un predio de 22 hectáreas.

Otras dos iniciativas habilitadas a través de las resoluciones que firmó Buteler están sobre la Ruta 65 o ruta chica, camino a Fernández Oro. Allí se desarrollarán dos parques industriales con 25 lotes de aproximadamente 2400 metros cuadrados cada uno. Como acceso se construirá una calle colectora.

Por último, en el actual parque industrial de la ciudad, se habilitó un nuevo predio de nueve hectáreas donde también habrá lotes de 1500 metros cuadrados. Serán un total de 41 terrenos. Esta zona tiene salida a la Ruta 151.

Fuerte demanda de empresas de Vaca Muerta en Cipolletti

El intendente de Cipolletti destacó que la habilitación para las obras y comercialización de estos parques industriales responde a la fuerte demanda de las empresas principalmente del anillo de servicios de Vaca Muerta que necesitan lugares para estratégicos para su funcionamiento.

Dentro de las ventajas comparativas con otras ciudades, el jefe comunal destacó tasas comerciales más baratas que en otras ciudades y la eximición que tienen los parques industriales del cobro de la renta diferencial urbana (conocida como plusvalía urbana), que si se aplica a los loteos residenciales.

También remarcó que estas iniciativas son fruto de la modificación del Código Urbano que realizó la ciudad.

Buteler remarcó la articulación de trabajo con el Gobierno de Alberto Weretilneck, a través de la nueva Ley de Parque Industriales, que a su vez empalma con la Ley provincial de Promoción Industrial.