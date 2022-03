Massa llama a una «Moncloa argentina» y prepara una carta dirigida a todos los líderes

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamó que se alcancen consensos y se haga «una Moncloa argentina», al tiempo que prepara una carta dirigida a los líderes parlamentarios. La convocatoria formal la haría pública durante los primeros días de abril. Abarcará ejes clave como transformación de planes sociales por planes empleo, cadena de valor del litio, aumento de las exportaciones, medioambiente y lucha contra el narcotráfico.

Se adelantó que en la carta, además, planteará a los presidentes de bloque que hagan propuestas y convocará a crear un ámbito en el Congreso que se eleve por sobre las discusiones cotidianas.

El Pacto de la Moncloa consistió en la firma de dos documentos históricos en el que los representantes de los principales partidos políticos, sindicatos y otros actores sociales de España se comprometieron, en octubre de 1977, a seguir un programa político y económico con medidas tendientes a estabilizar la administración de un país acechado por la pobreza y el fantasma latente del regreso de la dictadura militar, que había sido liderada por el represor Francisco Franco durante casi 40 años.

Massa planteó esta propuesta ayer ante empresarios y sindicalistas en el centro cultural Kirchner y ante ONGs y dirigentes oficialistas y opositores por la noche en el encuentro de Conciencia.

El planteo a oficialistas y opositores

Massa participó de la gala por los 40 años de la asociación Conciencia, acompañado por Malena Galmarini, titular de AySA. Llamó a «este sea un año de encuentro, para sentarse en la mesa los distintos actores políticos y definir cinco o 10 políticas de Estado para todos los argentinos».

En el evento estuvieron presentes los gobernadores Gerardo Morales, Gustavo Bordet y Omar Gutiérrez, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y otros.

Durante la celebración en La Rural, el presidente de la Cámara baja convocó a iniciar «una etapa de encuentro de la política argentina».

«Este no es un año electoral, sino un año ideal para que esa cultura del encuentro se transforme en acción concreta. Es un año para que le regalemos, no 100 ni 200, pero sí cinco políticas de Estado a los argentinos, para que salgamos de la idea amigo-enemigo y podamos construir en el Congreso ámbitos de diálogo y para que le demos, en algunos temas, certidumbre no solo a los sectores involucrados sino a la sociedad», expresó.

Además Massa remarcó que «sin políticas de Estado ni acuerdos amplios, la Argentina no tiene futuro».

«Si seguimos en la idea de la Argentina dividida, fracturada y peleada, vamos a avanzar y retroceder sistemáticamente. Por eso, estos 40 años de Conciencia y de democracia, nos tienen que obligar a que nos comprometamos para que este año nos podamos sentar a la mesa y definir 5 o 10 políticas de Estado para todos los argentinos», continuó el titular de Diputados.

Massa también afirmó: «las dos marcas de Conciencia fueron claramente: democracia, como forma de vida, y educación, como instrumento de movilidad social ascendente y capacitación de la sociedad. A poco de cumplir 40 años de democracia y con las sensaciones y sabores que nos pueden dejar en términos de resultados, mirando la pobreza, el sistema educativo, el sistema democrático, el federalismo de la Argentina, el sello de este encuentro debiera no solamente ser de Conciencia sino también una etapa de encuentro de la política argentina».

