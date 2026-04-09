«¿Mató gente?»: Milei defendió a los funcionarios y diputados que obtuvieron créditos millonarios del Banco Nación

El presidente Javier Milei defendió los préstamos de Banco Nación otorgados a funcionarios libertarios y allegados a su Gobierno y, desde su postura, ratificó que no hubo irregularidades porque “no se vulneraron” los valores “morales” que atraviesan su gestión.

En una entrevista en el programa Economistas, que se emite por la TV Pública, manifestó que la toma de créditos que se difundieron estos últimos días no “mató gente” ni nadie “perdió la libertad” de hacer absolutamente nada.

“Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, porque nosotros hemos definido nuestros valores morales, la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No. Con lo cual, el primer punto de nuestros valores morales, que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada. Vamos al segundo punto: La Libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios, podés juntarte a hacer este programa…”, argumentó el mandatario.

Estas declaraciones se desprenden de lo sucedido el pasado viernes cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de conocerse su participación en una nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.

Qué se sabe de los créditos que el Banco Nación dio a medio centenar de funcionarios

Según los datos consignados en la web “Cuánto deben” que refleja el historial de deuda de funcionarios y legisladores públicos, entre los libertarios que aparecen como beneficiarios de préstamos son: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas; Pedro Inchauspe, director del Banco Central; Juan Pablo Carreira (alias Juan Doe), responsable de la cuenta de Twitter, la Oficina de Respuesta Oficial; el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero; el director de YPF Emiliano Mongilardi; y el ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.

A la vez, del lado del Congreso, aparecen los legisladores Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde; mientras que a la par figura el director de la secertaría privada en Diputados, Sharif Menem.

El caso de los créditos despertó fuego cruzado entre libertarios y kirchneristas. Por un lado, quienes impulsaban la privatización y hasta cierre del Banco Nación, ahora resaltan las convenientes condiciones que ofrece la banca estatal para acceder a créditos, motivo por el cual acudieron allí y no a un banco privado. Por otro lado, en las filtraciones también aparecieron integrantes del gobierno del Frente de Todos que, a pesar de haber delcarado públicamente contra los préstamos UVA, figuran como tomadores de crédito.

La línea de créditos que tomaron los funcionarios fue «Más hogares con BNA», que contiene diferencias esenciales para funcionarios ó empleados públicos que no ofrece el sector privado, ni siquiera para aquellos que perciban sus haberes en el Nación.

Primero, el préstamo cubrew hasta el 90% del valor de la propiedad, en vez del 75%; después, la relación cuota/ingreso se extiende al 30% desde el 25%, lo que permite una cuota más elevada que ayuda a mejorar el monto a recibir; y por último, y la más importante: ningún banco privado ofrece una tasa tan baja.

Desde el BNA trascendieron que todos los créditos otorgados cumplieron con los requisitos en base a condiciones objetivas. Es decir, se aplicaron a “personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia de planta permanente y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento, que pertenezcan al Sector Público Nacional o Provinciales, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal, como así también de Universidades Públicas Nacionales y que cobren sus haberes a través del Banco”.

Desde la oposición, por su parte, apuntan a ciertos créditos otorgados: Furiase consiguió el préstamo para su tercera vivienda, Shariff Menem logró juntar con los requisitos a pesar de tener 24 años y que sea su primer trabajo en blanco, y Lorena Villaverde pasó las pruebas a pesar de tener un fallo judicial en contra con orden de embargo.

«Técnicamente se lo rechazaron porque Villaverde está embargada y procesada en una causa por estafa por sobrevender lotes para desarrollos inmobiliarios. Y desde la central alguien levanta un teléfono, finalmente el crédito se aprueba», dijo el legislador santafesino Esteban Paulón en LED FM.

Como respuesta, desde ATE convocaron a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación en todo el país. «Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza”, indicó Rodolfo Aguiar.

Desde La Libertad Avanza respaldaron la validez de los créditos sumando el caso de Julia Strada, legisladora del Frente de Todos y ex directora del Banco Nación durante la época de Alberto Fernández. A través de sus redes, Strada mostró el paso a paso de cómo obtuvo el crédito e instó al oficialismo a hacer lo mismo.

«Querido Toto: que Núñez y Furiase – que estaba en situación 2- muestren los papeles. Es fácil. Sos su jefe. No creo que quieras ocultar cosas no?», añadió.





Caputo: me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda.



Acá te dejo el paso a paso de mi solicitud de crédito. Quiero ver que cada uno de tus funcionarios pueda mostrar todo lo que describo a… https://t.co/plIKrG1BCB pic.twitter.com/Q8Pe6yHtPF — Julia Strada (@Juli_Strada) April 6, 2026

En las denuncias presentadas ante la justicia, se pidió al Banco como medida de prueba que aporte de cada crédito cuestionado los detalles de la operación, los plazos y si se tramitó con mayor celeridad de lo habitual. La investigación judicial podrá determinar ese punto.

Con información de Infobae, Noticias Argentinas y La Política Online.