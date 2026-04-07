La plataforma que expuso los créditos de Leandro Massaccesi en el Banco Nación: cómo funciona

La plataforma que expuso los créditos de Leandro Massaccesi en el Banco Nación

Leandro Massaccesi quedó envuelto en una polémica luego de que se revelara que había solicitado un crédito por un monto de aproximadamente $430 millones a Banco Nación. El funcionario que cumplía su rol como jefe de Gabinete para el Ministerio de Capital Humano aseguró que no cometió «ingún acto ajeno a la ley», aun así la ministra Sandra Pettovello decidió apartarlo de su cargo.

Debido a la repercusión que generó esta situación, también se hizo conocida la plataforma que reveló la información y el diseñador de la misma contó detalles de cómo funciona.

Así funciona la plataforma que expone préstamos del Banco Nación

La plataforma se llama «Cuanto Deben» y fue desarrollada por Andrés Snitcofsky. La misma permite visualizar y comparar la evolución de la deuda de funcionarios y legisladores argentinos a partir de datos oficiales del Banco Central y declaraciones juradas patrimoniales, integrado incluso vínculos familiares cuando aparecen esos registros.

El sitio, a través de herramientas interactivas, traduce información compleja en gráficos accesibles que facilitan la lectura pública de los datos e impulsan un debate más amplio sobre transparencia, circulación de la información y el rol de quienes la hacen visible.

«Cuánto deben», como ya se mencionó, utiliza datos de la Central de Deudores del BCRA para analizar la evolución de las deudas de personas políticamente expuestas.

Es necesario resaltar que el dato de los deudores del Banco Central es un dato público, incluso su sitio oficial lo expone y solo hace falta poner el CUIT para acceder a la información. Sin embargo la plataforma de Snitcofsky se encarga de traducir esa información de una manera «más amigable».

En tanto en la página del BCRA, solo precisó que el crédito que Leandro Massaccesi pidió al Banco Nación se inscribe en el periodo 1/2026 y fue por un monto de $439.145.