Mauricio Macri apuntó contra María Eugenia Vidal por su apoyo a Larreta: «Desdibujó su perfil»

El expresidente Mauricio Macri lanzó una lapidaria frase contra María Eugenia Vidal luego de haber expresado este miércoles su manifiesto apoyo a la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta. El expresidente catalogó a la exgobernadora bonaerense de haber «desdibujado su perfil».

«Lamentablemente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil«, sentenció Macri con enojo durante una recorrida por San Nicolás.

«No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo, tiene razón en estar desilusionado, lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice», lanzó el exmandatario.

Macri hizo alusión a las declaraciones de dio Cristian Ritondo, ex ministro del gabinete bonaerense. «Me decepciona la decisión que tomó María Eugenia Vidal y se lo dije en privado. Me sorprendió porque había prometido que se iba a mantener neutral«, comentó más temprano en CNN Radio.

Estas palabras acentúan la fuerte interna de Juntos por el Cambio, pese a que la dirigencia -y en especial Macri- evitan pronunciarse públicamente al respecto.

En ese contexto, el exmandatario también fue consultado en relación a quién representa mejor al espacio: “Lo importante es que entendamos que la Argentina necesita un cambio profundo. Si seguimos como estamos ahora, lo único que vamos a tener es más pobreza y exclusión. Argentina necesita un cambio profundo, rápido, claro y firme. Necesitas sacar a la gente de la desesperanza en la que ha caído. La gente tiene que elegir a quien representa eso”, señaló el ex mandatario.

Qué fue lo que dijo María Eugenia Vidal sobre Rodríguez Larreta: «Lo vi trabajar»

En la mañana de este miércoles, Vidal había señalado en relación a su respaldo a la precandidatura de Larreta dentro de la interna de Juntos por el Cambio: “Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio”.

Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio… pic.twitter.com/knPKjnrAr7 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 2, 2023

Vidal también fundamentó su respaldo a Larreta: “Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas”, resaltó la diputada nacional.