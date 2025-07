Máximo Kirchner tildó de «cobarde» a Javier Milei por burlarse de Néstor Kirchner en La Derecha Fest

En un encendido acto en Hurlingham, Máximo Kirchner arremetió con dureza contra el presidente Javier Milei. “Un presidente cobarde, un presidente al que realmente lo que le quiero decir es que si realmente quiere hacer ese que cantó, venga solo y sabe muy bien dónde encontrarme”, lanzó.

La furia del diputado se desató luego de que Milei entonara, durante la Derecha Fest en Córdoba, una canción de su militancia que se burla de la muerte de Néstor Kirchner. “Cantaron que saquen al pingüino del cajón, el presidente de todos los argentinos y argentinas”, denunció Máximo.

La consigna libertaria, coreada por el propio jefe de Estado, dice: “Saquen al pingüino del cajón para que vea, que los pibes cambiaron de idea, llevan las banderas que trajo el león”. Para el hijo del expresidente, se trata de una provocación inaceptable.

Duras críticas al Gobierno y contra el embajador elegido por Donald Trump

El dirigente peronista también apuntó contra la gestión de La Libertad Avanza y lo calificó de un gobierno «cruel, inhumano, agresivo y despectivo con su propio pueblo”. Además, cuestionó la designación del nuevo embajador estadounidense, Peter Lamelas.

“La Argentina es un territorio en disputa«, advirtió, al tiempo que pidió reflexionar sobre «si vamos a tener una patria libre, justa y soberana, o deprimidos y tristes la vamos a entregar a manos cipayas y extranjeras”.

Córdoba fue el epicentro de la Derecha Fest. Foto: Gentileza.

Kirchner denunció presiones externas sobre la Justicia y vinculó la detención de su madre, Cristina Fernández de Kirchner con intereses foráneos. “Con el embajador de Donald Trump diciendo que viene al país a asegurarse que siga presa. Ese es el país que tenemos. Pero supimos tener otro”.

«No vamos a permitir ni una falta de respeto», Máximo Kirchner arremetió contra el presidente

El líder del PJ bonaerense también criticó lo que definió como una estrategia oficialista para “elegir agredir” a distintos sectores sociales. Y pidió que la sociedad “abandone la postura de espectador” y se convierta en “protagonista de su propio destino”.

“No vamos a permitir ni una sola falta de respeto”, subrayó ante un auditorio militante, acompañado por Guillermo Moreno. Para cerrar, dejó una frase con la que definió al mandatario: “Ese presidente cobarde no es más que un león de plastilina, un león de papel que no ruge y solo sabe cacarear”.

El discurso de Máximo Kirchner marcó un nuevo pico de tensión entre el oficialismo libertario y el peronismo, en plena campaña y con un clima político cada vez más áspero.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas