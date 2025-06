Jubilaciones con aumento: cómo sigue ahora el proyecto que se aprobó Diputados y el Gobierno vetará

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con 142 votos afirmativos, 57 negativos y 19 abstenciones, un proyecto de ley impulsado por la oposición que establece un aumento del 7,2% para las jubilaciones —excepto para los regímenes especiales— y eleva el bono mensual de $70.000 a $110.000. Ahora el proyecto pasará a la Cámara de Senadores.

Ahora, el proyecto deberá ser tratado en la Cámara Alta, donde el oficialismo no tiene mayoría. Si el Senado le da luz verde, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará la norma por considerar que implica un gasto fiscal «inviable».

La medida ya fue rechazada públicamente por el oficialismo, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, reiteró que el Gobierno vetará las leyes que comprometan «el equilibrio fiscal», como la reforma jubilatoria y el aumento del presupuesto al Hospital Garrahan.

«Todos los miércoles tenemos una pelea importantísima en el Congreso para tratar de que no tengan los votos. Parece ridículo, pero tenemos que tratar de que no tengan quórum para que no nos aprueben leyes que nos rompan el equilibrio fiscal», dijo al participar en una actividad de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), informó Página 12.

El proyecto fue impulsado por una mayoría opositora conformada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En cambio, La Libertad Avanza, el PRO y algunos bloques provinciales votaron en contra, mientras que la UCR optó por la abstención.

La sesión, que se extendió por más de ocho horas, se desarrolló en un clima de fuerte tensión dentro y fuera del Congreso. En las calles, miles de manifestantes —entre ellos jubilados, organizaciones sociales, colectivos feministas como Ni Una Menos y trabajadores del Hospital Garrahan— protestaron contra las políticas de ajuste del Gobierno.

Un debate marcado por la fragmentación opositora

La oposición logró el quórum necesario gracias al aporte clave de algunos representantes del oficialismo cordobés, como Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, así como del democristiano Juan Brügge. También sumó la presencia de la mendocina Lourdes Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza, y algunos radicales como Julio Cobos, Fabio Quetglas y Natalia Sarapura.

No obstante, la mayoría del bloque radical, liderado por Rodrigo De Loredo, decidió no participar de la sesión, lo que generó críticas tanto dentro como fuera del recinto. Desde la UCR justificaron su ausencia al denunciar que el kirchnerismo «utiliza causas nobles como estrategia electoral» y que no hubo voluntad de construir consensos reales.

Qué propone el proyecto aprobado

El proyecto aprobado contempla dos medidas principales:

Un incremento excepcional del 7,2% para todas las jubilaciones, salvo los regímenes especiales.

Una suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, monto que se encontraba congelado desde marzo de 2024.

Además, la oposición buscará avanzar en el Senado con otras iniciativas vinculadas al sistema previsional, como la creación de una «Prestación Proporcional por Vejez» para quienes no cumplan con los 30 años de aportes exigidos, tras el vencimiento de la última moratoria en marzo pasado. Esta medida tiene un costo estimado del 0,13% del PBI.