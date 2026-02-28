Milei abre las sesiones ordinarias 2026 con el foco puesto en su agenda reformista  

Fortalecido por los últimos logros políticos, el presidente de la Nación, Javier Milei, abrirá este domingo un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional. Lo hará con un discurso en el que resaltará los resultados obtenidos en sus dos años de gestión y anunciará una nutrida agenda de leyes que impulsará el Poder Ejecutivo Nacional.

El eje de sus palabras ante la Asamblea Legislativa será remarcar que será el mandato presidencial “más reformista de la historia”. El jefe de Estado pronunciará el discurso que inaugurará el nuevo período legislativo a las 21 en el recinto del Parlamento y será transmitido por Cadena Nacional.

Debido al carácter institucional del evento, estará presente la totalidad del gabinete nacional, además de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al mismo tiempo, se cursaron las invitaciones correspondientes a todos los gobernadores provinciales y ex presidentes.

Un escenario legislativo favorable

Luego de dos años con una composición adversa en ambas cámaras, Milei subirá al atril con un mayor número de bancas que responde a sus intereses, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esto le asegura un escenario más favorable para aprobar las leyes que necesita para la segunda parte de su mandato, tal como se corroboró en el período de Extraordinarias.

El resultado electoral de octubre de 2025 y los posteriores pases de legisladores a las filas de La Libertad Avanza le otorgaron al oficialismo un margen adicional para ganar autonomía. De esta manera, busca reducir la dependencia de sus ocasionales aliados, especialmente el PRO, que retrocedió varios casilleros en el plano legislativo.

En ese sentido, en las últimas horas se consumó la incorporación del cordobés Luis Juez a las filas de La Libertad Avanza. En paralelo, los senadores peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejaron el bloque que comanda José Mayans y conformaron Convicción Federal. Esta ruptura debilita aún más al justicialismo, y en especial al kirchnerismo, en la Cámara Alta.

El empuje parlamentario del oficialismo se disparó tras la conformación del nuevo Congreso que asumió el 10 de diciembre pasado. Para esta nueva etapa, Milei ungió como líderes a Martín Menem en la Cámara de Diputados y a Patricia Bullrich en el Senado, a quienes empoderó para implementar las estrategias parlamentarias. Ambos cuentan con el apoyo en las gestiones con los gobernadores del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

Reformas pendientes

El conjunto de negociaciones de este grupo permitió a la Casa Rosada aprobar el Presupuesto 2026 durante el período de Sesiones Extraordinarias, que se prolongó del 11 al 31 de diciembre. Este era uno de los objetivos primarios para mantener el apoyo internacional en el arranque de este año, luego de dos ejercicios en los que el Ejecutivo Nacional administró fondos públicos sin un plan aprobado por el Congreso.

Asimismo, en la segunda ventana de Extraordinarias que se extendió durante febrero, el oficialismo pudo sancionar la mayoría del temario propuesto: la reforma laboral; el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea; el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, y la nueva Ley Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad para los menores. Asimismo, la Ley de Glaciares obtvo media sanción del Senado. Sólo quedó en el tintero el financiamiento universitario que no fue debatido.

Para llega a este resultado, Milei —a través de Santilli— anudó acuerdos explícitos e implícitos con los gobernadores dialoguistas. Los mandatarios provinciales están ahora a la espera de que se cumplan las promesas recibidas en el marco de esas negociaciones.

Ejes de la agenda económica y política

Entre los proyectos más relevantes que impulsará el Gobierno nacional en los próximos meses se encuentra la reforma del Código Penal y el relanzamiento de cambios tributarios. También se especula con modificaciones al esquema previsional, aunque esto último depende de la implementación final de la reforma laboral.

Respecto del tema tributario, resta conocer qué hará el Gobierno con el capítulo que fue excluido de la reforma laboral. Allí se establecía una reducción al Impuesto a las Ganancias para empresas, punto que fue objetado por los gobernadores debido al impacto negativo sobre la coparticipación federal. En consecuencia, Milei debe definir si negociará ese punto en particular o si enviará un proyecto de reforma tributaria más amplia.

En las últimas horas también trascendió la intención del Poder Ejecutivo de proponer cambios profundos en el sistema electoral. La idea es avanzar en la eliminación por ley de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) e imponer la implementación a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP).

Mesa política y horizonte 2027

La Mesa Política del Gobierno nacional tiene en claro que este es un año clave para aprobar las leyes que orienten la administración libertaria, dado que no hay elecciones en el horizonte cercano. De este espacio participan figuras centrales como Manuel Adorni, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Luis Caputo, el asesor Santiago Caputo e Ignacio Devit.

Los integrantes de este círculo de confianza entienden que las leyes fundacionales de La Libertad Avanza deben ser sancionadas en este período. Esperan un escenario mucho más adverso en 2027, cuando se desate la carrera por la presidencia y muchos gobernadores privilegien la política local. Entienden que el margen se acotará al máximo, aunque confían en que, si la economía se reactiva, el margen para la oposición se reducirá sustantivamente.

Tensión con Villarruel

Dentro de un panorama que se vislumbra favorable para el oficialismo, la relación entre Milei y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, genera un foco de tensión persistente. Por razones protocolares, Villarruel deberá recibir al Presidente en su ingreso al Palacio Legislativo y acompañarlo al Salón Azul para la firma de los Libros de Honor de ambas cámaras.

Dada la ruptura política que existe entre ambos, la actitud del jefe de Estado durante esos momentos concentrará la atención de los presentes. Milei hablará nuevamente desde un atril instalado delante del estrado del recinto, lo que limitará su proximidad física con la Vicepresidenta durante el transcurso del acto.

Por otro lado, fuentes oficiales confirmaron que, luego del acto, el Presidente invitó a los legisladores propios a un asado en la Quinta de Olivos. Será un encuentro para agradecer el trabajo realizado y alentar a los representantes libertarios a que avancen «a todo ritmo» con la agenda parlamentaria pendiente.