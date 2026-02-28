Miguel Ángel Pichetto visitó a Cristina Kirchner y pidió al peronismo «perdonarse» para volver al Gobierno

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto se reunió con Cristina Kirchner en su residencia de San José 1111 y llamó a la unidad del peronismo tras las últimas derrotas electorales ante el gobierno de Javier Milei. El encuentro fue confirmado en un acto militante en la ciudad de Buenos Aires, donde el legislador planteó la necesidad de «perdonarse» para construir una alternativa política.

La información se conoció durante un acto del espacio “Principios y Valores”. Allí, la diputada Marita Velázquez afirmó: “Pichetto se reunió con Cristina. Necesitamos la unidad nacional de todos nuestros dirigentes. En la base los militantes peronistas quieren estos gestos”, según publicó Infobae.

Llamado a la unidad del peronismo tras derrotas contra el Gobierno de Milei

La noticia se dio en el evento “Doctrina, Industria y Trabajo”, realizado en el Abasto Hotel, donde participaron dirigentes que habían tomado distancia del kirchnerismo en los últimos años.

El acto contó con la presencia de Guillermo Moreno y referentes sindicales. El mensaje de reconciliación fue impulsado por Esteban “Gringo” Castro, ex titular de la UTEP, quien expresó: “Propongo tener misericordia con los compañeros que estuvimos distanciados, que nos peleamos, que tenemos diferencias”.

El diputado Miguel Ángel Pichetto. Foto: archivo.

Pichetto retomó esa idea en su discurso y sostuvo: “Yo prefiero agregarle la palabra perdonarnos. El peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado y reflexionar. Cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos, y nos está mandando a la miseria”.

El legislador también convocó a “dejar de hablar del pasado” y construir una propuesta “para ganar las elecciones”, al mencionar el caso de Lula da Silva en Brasil. “Por eso el planteo es con todos, sin exclusiones. Cuando empezamos a discriminar o a mirar desde la visión del desencuentro, nos equivocamos”, planteó.

Pichetto apuntó contra la Reforma Laboral aprobada en el Congreso

Pichetto también cuestionó las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional y pidió «poner el foco en el trabajo y el salario, porque estos muchachos siempre van contra los trabajadores, jubilados, los que menos tienen, los discapacitados. En dos años de Milei perdimos 200 mil puestos de trabajo”.

También advirtió sobre el impacto de las importaciones y la relación comercial con China: “Debemos mantener relación inteligente, que no nos invadan con sus productos porque destruyen nuestra industria”. Pichetto insistió: “Capitalismo productivo es la consigna. La búsqueda del trabajo como eje central para la vida, recrear las capacidades del pueblo argentino y la educación como valor».