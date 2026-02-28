Patricia Bullrich sorprendió al asegurar que Neuquén tiene un ingreso de 30 mil millones de dólares per cápita

Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, la libertaria Patricia Bullrich brindó un discurso donde reveló un sorpresivo dato. Mientras se refería a la productividad argentina, afirmó que Neuquén era una de las provincias de mayor ingreso

La afirmación de Bullrich en el Senado

Las palabras de la senadora, jefa del bloque de La Libertad Avanza, no pasaron desapercibidas y fueron compartidas rápidamente en redes sociales. Uno de los usuarios en publicarlo fue el exdiputado nacional y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

El funcionario señaló que era un dato que el Gobierno de Javier Milei «tenía bajo siete llaves» hasta que Bullrich durante su intervención, comentó que en la provincia de Neuquén, el ingreso per cápita alcanzó los 30 mil millones de dólares.

Para que no hayan dudas sobre los dichos de Bullrich, Rodríguez adjuntó un video recorte de la senadora en la Cámara alta donde expresa: «El salario sale de la productividad. Fijense la media de la Argentina es de 15 mil dólares per cápita, Neuquén tiene 30 mil millones per cápita».

BULLRICH REVELA QUE EN UNA PROVINCIA YA SE REGISTRA UN INGRESO PER CÁPITA DE 30MIL MILLONES DE DÓLARES



La jefa del bloque libertario durante su alocución hizo hincapié en que este nivel de ingresos es el resultado de una política de apertura y seguridad jurídica que permitió potencias los recursos naturales de la zona. «Neuquén es hoy el ejemplo de lo que la libertad y la inversión pueden lograr en Argentina«, afirmó la senadora ante sus pares.

Lo sorpresivo fue que pese a que el oficialismo usó esta cifra para ratificar el rumbo del modelo económico libertario, el dato puso foco en la disparidad de recursos existentes entre las provincias.

Con información de Noticias Argentinas