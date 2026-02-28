Apertura de sesiones 2026: cuántas leyes aprobó el Congreso en la gestión de Javier Milei

El presidente Javier Milei inaugura este domingo a las 21 las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Será la tercera presentación del mandatario ante la Asamblea Legislativa y llega tras la aprobación de nuevas leyes. En la sesión de ayer, el Senado convirtió en ley la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Aunque ambas leyes aún no fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo, cuando se sumen serán 57 las aprobadas en la gestión libertaria, según un relevamiento hecho por Chequeado.com.

Actividad legislativa 2025: el nivel más bajo en diez años

De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara de Diputados, desde que Milei asumió se promulgaron 55 leyes. Durante 2024 se aprobaron 44, pero el Presidente vetó dos, por lo que finalmente se promulgaron 42.

En 2025 se aprobaron 17 leyes entre sesiones ordinarias y extraordinarias. Milei vetó siete, aunque en tres casos el Congreso insistió y revirtió esos vetos, lo que obligó al Ejecutivo a promulgar las normas.

El Congreso convirtió en ley la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil en la última sesión. (Foto: gentileza)

Entre las últimas leyes sancionadas figuran la Ley de Presupuesto, aprobada el 26 de diciembre de 2025, y la Ley de Inocencia Fiscal. Esta última modifica el régimen tributario y penal y busca “blindar” a quienes utilicen ahorros no declarados.

También se aprobaron la Ley Nicolás, la Convención Multilateral para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y la suspensión de las PASO, entre otras normas vinculadas a acuerdos y tratados internacionales.

Vetos presidenciales y emergencias durante el gobierno de Milei

Durante 2025, el Presidente vetó la ley que declaraba la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca y la que otorgaba un incremento del 7,2% para jubilaciones y pensiones. También rechazó la moratoria previsional.

El Congreso revirtió los vetos en tres casos: el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación hasta que se definan las fuentes de financiamiento.

La organización Directorio Legislativo señaló que “el período legislativo de 2025 se caracterizó por una actividad reducida en términos de sanción de leyes, configurando el nivel más bajo de los últimos 10 años”.