Milei cederá el manejo de la flota presidencial a la Fuerza Aérea

En una nueva decisión de «ajuste», el presidente Javier Milei ordenó el traspaso de toda la flota de aviones de la Presidencia a las Fuerzas Armadas. Ahora será el organismo, encabezado por el general de brigada Carlos Alberto Presti, dispondrá de las aeronaves para sus operaciones y entrenamientos.

Entre las aeronaves que serán entregadas, se encuentra el Boeing 757-256 (ARG-01) que Alberto Fernández compró recientemente.

La medida se tomó en base a la intención de Milei de reducir el gasto público, por lo que ahora Presidencia ya no deberá hacerse cargo de los costos de mantenimiento de los aviones, si no que de eso se ocupará la Fuerza Aérea.

Por su parte, el Presidente también habría tomado la determinación de avanzar con la venta del Boeing 737-500 (ARG-02), antes conocido como Tango 04 para ahorrar gastos.

Según estiman en la Casa Rosada, el costo aproximado de esta aeronave no sería superior a los cinco millones de dólares. Pero el problema es que tiene un costo de mantenimiento sin siquiera usarlo de unos U$S 1.700.000 anuales además de las inspecciones de U$S 500.000 cada una.

Flota presidencial: la logística

En el caso de que se venda del Tango 04 al Presidente le quedará el Learjet 60 (ARG-03) que está a cargo de la Secretaría General a cargo de Karina Milei pero que pasará a la órbita de Fuerza Aérea. Y también tendrá a disposición el Boeing 757-256 (ARG-01). Por esta aeronave que Milei todavía no usó se deberá hacer un chequeo técnico en Estados Unidos y requiere de muchos gastos de mantenimiento.

Por otra parte, el Presidente cuenta con tres helicópteros que están en Olivos o la Casa Rosada pero que tampoco Milei utiliza.

Con el traspaso de los aeronaves a las Fuerzas Armadas, sera el organismo de defensa quien tenga, además del mantenimiento de la flota, también la conducción operacional, aunque, en caso de necesitarlo, el Presidente continuará contando con estos vehículos para su traslado.

