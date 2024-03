Milei no va a estar en la reunión con los gobernadores, aunque pasaría a saludar según quien esté

El ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó que Javier Milei no participará de la reunión con los gobernadores, pero podría pasar a saludar según quien esté. Fue la mañana de este martes, durante la ExpoAgro 2024, a la que luego llegó el presidente junto a José Luis Espert.

«Seguramente no va a estar presente en la reunión con gobernadores», dijo el ministro, aunque agregó: «no sé si va a pasar a saludar, va a depender mucho de cuáles sean los gobernadores que vengan».

La convocatoria se lanzó ayer para este viernes, 8 de marzo. Según trascendió, el grupo de Whatsapp de los gobernadores, que tiene al de Buenos Aires, Axel Kicillof, como administrador, comenzó a encenderse. La mayoría asistiría, aunque de mala gana.

Por su parte, Kicillof había aprovechado la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense para adelantar su postura. «Nuestra respuesta es muy clara: cuenten con nosotros para 30 reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing… arranquen nomás si no llegamos«, señaló.

La reunión buscará empezar a fijar los acuerdos para lo que Milei llamó el «Pacto de Mayo», a firmarse el 25 de mayo, en Córdoba. Según lo que el mismo presidente adelantó y se reafirmó en la convocatoria de ayer, se trata de un acuerdo en el que se intercambia el apoyo a la Ley Ómnibus a cambio de alivio fiscal a las provincias.

Sobre la nueva presentación del proyecto, que formalmente se llama Ley Bases, Francos aclaró: «no vamos a plantear un incremento a las retenciones en el tratamiento de la Ley Ómnibus».

El ministro también confirmó que se volverá a insistir con reimplementar el Impuesto a las Ganancias: «es un pedido de los gobernadores, que los ayudemos a solucionar sus problemas fiscales. En ese sentido, nosotros vamos a plantear la puesta en vigencia del impuesto a los ingreso».

Sobre Kicillof, el ministro consideró que «tiene una visión ideológica diferente a la del Gobierno nacional. Pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en distintos puntos (…) Hay que escucharlo. Por ahí tenemos diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo».

