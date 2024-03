Milei contra la suba a los legisladores: «Muchísima gente la pasa peor con menos plata»

El presidente Javier Milei se mostró en desacuerdo con el aumento en las dietas de los legisladores a quienes apuntó con que “muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata”. Y arremetió: “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza”. También volvió a criticar a los gobernadores por la caída de la ley Ómnibus.

“Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que quede expuestos frente a la sociedad”, expresó el mandatario el jueves por la noche.

“No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”, agregó en LN+.

Este miércoles se dio a conocer que tanto los diputados y senadores tendrían un aumento de alrededor del 30% por enero y febrero de este año.

Ese incremento generó indignación en gran parte de la sociedad e incluso llegó a parte de la política y del oficialismo frente a la grave situación económica del país que impacta sobre los ingresos de todos los argentinos, entre ellos los jubilados.

El temblor que generó puertas adentro fue fuerte. De hecho, 24 horas después del anuncio, Milei se reunió con Menem y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, para dar marcha atrás con el aumento.

Críticas de Milei a los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus

Milei tiene la intención de reflotar varios puntos de la Ley Ómnibus y, a pesar del paso del tiempo, no dejó atrás sus críticas para los gobernadores.

“Yo creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores, es decir nosotros después de enviar el DNU, cuando empezamos a trabajar sobre la Ley de Bases, en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal”, dijo.

Y agregó: “En ese capítulo, nosotros ofrecíamos arreglar el problema de las provincias como consecuencia de lo que hizo el gobierno anterior. Lo enviamos a las provincias para que se reacomodaron y puse a disposición a todo el equipo de economía para que los ayude con el tema de la deuda”.

“Nosotros estábamos dando un punto del PBI para que acomodaran las cuentas públicas, ellos querían dos. Esto es una derrota para las provincias y si vos te fijas el problema fiscal que tienen las provincias, el problema es de ellos”, puntualizó.

Fuente: Noticias Argentinas