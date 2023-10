Milei, Massa y Bullrich con perlitas antes del debate: bailecito, cruce incómodo y cantos

Este domingo se realiza el primer debate presidencial antes de las elecciones del 22 de octubre. Participarán Sergio Massa (UxP), Javier Milei (LLA), Patricia Bullrich (JxC), Myriam Bregman (FITu) y Juan Schiaretti (HpnP). El evento se realiza en Santiago del Estero y entre los arribos y la previa, hubo perlitas entre los tres principales competidores.

Javier Milei con bailecito y cruce incómodo

las fórmulas presidenciales del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con Myriam Bregman y Nicolás del Caño, y de la Libertad Avanza, con Javier Milei y Victoria Villarruel, se cruzaron en el vuelo camino a la capital santiagueña y, como era de esperarse, hubo cruces entre ambos sectores.

La curiosa escena ocurrió cuando se dirigían al embarque del vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas, que los trasladó hasta la provincia norteña. Allí, además de los propios postulantes, coincidieron asesores y acompañantes de las dos fuerzas, que se trenzaron con cánticos y chicanas, pero sin pasar a mayores.

Además, antes de tomar el avión, junto a la cuestionada candidata a vicepresidenta Victoria Villarroel y demás integrantes del equipo, Milei cantó uno de los jingles que se hizo más conocido, alentando su propia candidatura.

Este momento fue acompañado por un bailecito del referente de la La Libertad Avanza y quedó registrado por Iván Dubois, uno de sus militantes.

Sergio Massa definió la estrategia en la ruta

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, arribó a la madrugada a la ciudad de Santiago del Estero vía terrestre, donde esta noche participará del primer debate presidencial previo a las elecciones generales del 22 de octubre.

Massa llegó junto a su esposa y titular de Aysa, Malena Galmarini; el ministro del interior Eduardo «Wado» de Pedro y el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, a bordo de una camioneta tras recorrer más de mil kilómetros de ruta.

El recorrido que realizó Massa incluyó Rosario, Leones, Córdoba Capital, Frías, Quilino y La Banda, previo a llegar a la capital santiagueña

Desde su equipo de campaña, sus voceros señalaron que Massa aprovechó las horas de viaje para definir el discurso en el debate con su equipo de campaña y repasar datos y estrategia comunicacional.

Según pudo conocer Télam, los asistentes del equipo de campaña de UxP que estarán presentes hoy, además de Olmos, De Pedro y Galmarini, serán los consultores Antoni Gutiérrez Rubí y Santiago García Vázquez.

Los invitados de UxP serán: Agustín Rossi; Héctor Daer; Gabriel Katopodis; Cecilia Moreau; Victoria Tolosa Paz; Paula Penacca; Jimena López; Ayelén Mazzina; Matías Lammens; Micaela Ferraro; Mónica Macha; Sergio Uñac; Sebastián Galmarini; Leonardo Madkur; Jaime Perzsyk; Mayra Mendoza; y Daniel Menéndez.

Patricia Bullrich le respondió la chicana a Sergio Massa

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llegó a Santiago del Estero para participar del primer debate presidencial y afirmó que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, es el «lamebotas» de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El presidencialista del oficialismo chicaneó días atrás con que Bullrich es «la candidata a ministra de Seguridad de (Carlos) Melconian». Consultada en rueda de prensa por los dichos, Bullrich arremetió: «Él (Massa) es el lamebotas de Cristina Fernández de Kirchner«.

Consultada por el supuesto anuncio que haría Massa sobre su eventual ministro de Economía, Bullrich lo desestimó: «No me preocupa porque es un debate. Si alguien quiere hacerse el vivo y hacer un anuncio, bueno… Lo puede hacer antes o después. ¿Qué quiere? ¿Sorprender con algo? Me parece que no es el centro».

Durante la semana, Noticias Argentinas pudo saber que la aspirante a la Casa Rosada se preparó junto a su equipo de campaña y negó que alguien de sus haya encarnado la figura del titular del Palacio de Hacienda: «Nadie nuestro puede hacer de Massa ¡No nos sale, no nos sale!«.

Noticias Argentinas le preguntó a Bullrich si habló con el ex presidente Mauricio Macri sobre el debate: «Estuve con él, sí. Solo charlamos». El exmandatario viene de pronunciarse favor de su exfuncionario, tras un coqueteo con Milei después de la primarias.

Con Agencias Télam y Noticias Argentinas