Milei negó la intromisión de Macri en el armado del Gabinete y respaldó a Caputo: «Quiero a los mejores»

El presidente electo, Javier Milei, negó la intromisión de Mauricio Macri en el armado de su futuro gabinete luego de una semana de idas y vueltas. Además, dio un fuerte apoyo a Luis Caputo, quien aparece como el casi seguro ministro de Economía del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.

En una entrevista grabada que se difundió después de su partida a EE. UU., donde mañana iniciará gestiones clave para conseguir recursos y apoyos, Milei aseguró: «A mi no me impone nadie nada«.

Asimismo, destacó que en los últimos días hubo varios dirigentes que decidieron no ser parte de su gobierno por miedo. «No es fácil ver cómo se mueven estas cosas, hay gente que le genera miedo. Desde la tribuna se ve fácil pero cuando te tenés que calzar los cortos y los botines la cosa cambia un poco. Muchos se dan cuenta que no era para ellos», en lo que pudo haber sido una referencia a Emilio Ocampo, quien se iba a hacer cargo del Banco Central.

Luego, el futuro mandatario sostuvo que siente un profundo agradecimiento con Macri y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich porque «tuvieron una actitud generosa que va a ser reconocida por la historia» cuando le brindaron su apoyo tras perder en las elecciones generales.

En ese sentido, destacó que cuando comenzó a construir sus equipos había muchos profesionales con los que tenía mucho en común pero estaban en Juntos por el Cambio. «Nosotros tenemos un acuerdo de agenda del 90%. Eso lo que abre es una posibilidad de integración y fusión de equipos que nos permite construir un equipo mejor. A mi no me impone nadie nada«, indicó Milei.

«Veo un cuadro que me parece fabuloso que no lo podía incorporar porque estaba en otras estructuras. Ahora lo llamo yo. Quiero tener a los mejores. Necesito los mejores para resolver un problema de características enormes», agregó quien será presidente a partir del próximo 10 de diciembre. «Si en otras fuerzas apareciera gente valiosa no tengas dudas que los vas a ver dentro del equipo«, completó.

El elogio de Milei a Caputo: «No hay mayor experto financiero en Argentina»

Si bien Milei expresó que las definiciones finales sobre su gabinete las dará el 10 de diciembre, en la entrevista a La Nación+ realizó declaraciones en las que pareció confirmar que Luis Caputo será su ministro de Economía.

«Necesito alguien con una muñeca financiera experta para desarmar el problema de las Leliqs. No hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo. Es el ideal para desarmar ese problema«, manifestó.