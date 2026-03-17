Milei participó del acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel: «Hay que hacer memoria»

Bajo un fuerte operativo policial y en medio de una intensa tormenta que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires, el presidente Javier Milei encabezó el acto oficial por el 34° aniversario del atentado a la embajada de Israel. En su discurso, el presidente ratificó su alianza contra Irán y mostró su preocupación por el avance del antisemitismo.

Durante la ceremonia, que conmemoró el trágico ataque ocurrido el 17 de marzo de 1992 y que dejó un saldo de 29 víctimas fatales, el jefe de Estado pronunció un encendido discurso donde defendió de manera irrestricta la actual alianza geopolítica que su gobierno mantiene con Estados Unidos e Israel.

El evento se enmarcó bajo el lema de la campaña «La primera vez no se olvida», una iniciativa que busca renovar el debate sobre la memoria colectiva para evitar que este brutal episodio histórico quede relegado.

El manatario señaló que “hay que hacer memoria” ante “el cobarde ataque del terrorismo iraní” en la embajada israelí y añadió: “Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judia y en los simientos morales de nuestra sociedad».

«Tanto el atentado a la Embajada como el de la AMIA intentaron cercenar, mediante el terror, la claridad moral de nuestro pueblo, la claridad moral sin la cual se pierden el respeto por la dignidad de la persona, la libertad y el respeto por la vida», dijo el presidente en su disertación.

Al tomar la palabra como orador principal, el mandatario libertario no dudó en apuntar directamente contra Teherán al definir el hecho como un «cobarde ataque del terrorismo iraní» y aseveró sobre la actual guerra: «Dejamos claro dónde nos paramos en este momento en el que EEUU e Israel decidieron ponerle fin al régimen iraní».

El acto contó con la presencia de la primera plana del gobierno nacional y diversas figuras políticas. Entre los asistentes se destacaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Federico Sturzenegger, Diego Santilli y Juan Bautista Mahiques; el canciller Pablo Quirno; la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

«Firmamos un memorando estratégico para la defensa de la libertad y la democracia, hoy Argentina es socia de Israel en la lucha contra el terrorismo«, sentenció.

Milei justificó su posicionamiento internacional asegurando que el respeto a los valores de Occidente es la «base fundamental de todo buen gobierno», que «conduce a la mayor prosperidad».

En este sentido, el presidente mostró su profunda preocupación por las expresiones de odio a nivel global y advirtió: «Tenemos más que claro que el virus del antisemitismo es el extremo opuesto a los principios que defendemos».

Finalmente, ratificó el compromiso del Estado nacional con la causa y cerró: «Recordamos hoy a las víctimas, honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia, como presidente de la Nación, quiero reafirmar que la Argentina hace propio ese reclamo y mantiene intacto su compromiso con la verdad».

La advertencia de Irán a Milei: “Cruzó una línea roja»

El gobierno de Irán acusó al presidente, Javier Milei, de haber cruzado “una línea roja” porque declaró que la República Islámica es enemiga de la Argentina, según publicó el diario Teheran Times.

El periódico, al que medios locales identificaron como “cercano al régimen de Teherán”, cuestiona el alineamiento del presidente argentino con Estados Unidos e Israel.

El artículo está titulado “Milei, Quo Vadis?” y lo firma por Saleh Abidi Maleki.

Sostiene que la política exterior argentina responde “a presiones externas” y forma parte de “un proyecto de iranofobia”.

“Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino… Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán… Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, dice uno de los párrafos más inquietantes.

Las críticas recuerdan declaraciones recientes de Milei durante un discurso en Nueva York, donde afirmó: “No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas… son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

Las palabras del mandatario argentino son interpretadas en Teherán como “estrategias agresivas” en contra de Irán, continuó el periódico, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El artículo también rechaza las acusaciones sobre la participación iraní en el atentado a la AMIA y afirma que ese señalamiento forma parte de una campaña iniciada hace más de tres décadas.__IP__

Un “instrumento”

Además, acusa al gobierno argentino de actuar como “un instrumento en manos del régimen sionista y Estados Unidos”.

En uno de los pasajes más duros, Irán sostiene que Milei habría “convertido a la Argentina en el Israel de América Latina«.

Con información de Noticias Argentinas.