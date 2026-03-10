Denunciaron a Rebord por la referencia a los judios en su editorial: «Masterclass», reaccionó Javier Milei

La vuelta de Tomás Rebord al streaming ya trajo su primera polémica en el ámbito político. En su primera editorial, el conductor habló de la agenda del Gobierno durante los incendios en la Patagonia y de las reiteradas visitas de Javier Milei a Israel. Un abogado anunció que presentó una denuncia en su contra por presuntos comentarios antisemitas y el presidente celebró en sus redes sociales: «Masterclass».

El regreso de Rebord con su programa «Hay Algo Ahí» por Blender traía muchas expectativas principalmente por la sorpresiva rivalidad que se inició con Guillermo Aquino, ex integrante del canal.

Sin embargo, luego de la primera edición, todas las miradas se posaron en la reconocida «edibordial» en que la mencionó la relación entre la administración libertaria y el país israelí.

«Se prende fuego la Patagonia y lo que todo el Gobierno salió a decir al unísono es ‘¡los judíos no tienen nada que ver en esto!’. ¿Qué es esa aclaración? ¿nadie le pregunta por qué? ¿y el fuego?«, ironizó el streamer.

Rebord cuestionó que la línea oficial frente a los focos ígneos en el sur del país era aclarar «que los argentinos no somos nazis».

Por otra parte, retomó un video viral en X de Tucker Carlson, un reconocido periodista de Estados Unidos que incluso visitó el país con el fin de entrevistar al presidente, quien también criticó la prioridad de la agenda israelí en la gestión de Milei.

En este sentido, Rebord apuntó contra la cantidad de visitas de Milei al Muro de los Lamentos y, si bien aclaró que él también es un entusiasta de la teología, sentenció: «¿Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra? ¿Por qué tiene que viajar seis veces por año a Israel?».

Además, indicó que este tipo de actividades «ni siquiera» son llevadas adelante por parte de funcionarios de Estados Unidos. «Banco que vas y te emociona la pared y llorás. Una vez. ¿Todas las veces tenés un estado de éxtasis religioso?«, insistió.

«¿Podemos limitar los viajes a Israel a uno por mandato?», añadió Rebord y se burló de la «aclaración» de Milei al decir que es «el presidente más sionista del mundo».

«Es al menos llamativo que es lo único que con eso sí no se jode. Podés joder con los putos, con los discapacitados, con las lesbianas, con los transexuales, con lo que carajo sea, pero no digas nada de los judíos«, concluyó Rebord en modo de chiste.

Denunciaron a Rebord por sus declaraciones sobre los judios en un streaming

El abogado Jorge Monastersky informó a través de sus redes sociales que presentó una denuncia contra Tomás Rebord ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 por «expresiones públicas realizadas bajo el escudo de un monólogo ‘humorístico'».

Según Monastersky, Rebord «insinuó que ‘los judíos’ podrían estar vinculados con los incendios en la Patagonia y se ridiculizó al Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados del judaísmo».

El abogado denunció que los comentarios de Rebord sobre los incendios en la Patagonia eran estigmatizantes y banalizan el antisemitismo.

«Esto excede claramente el ámbito de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero no puede ser utilizada como excusa para imputar delitos a un grupo religioso ni para ridiculizar sus símbolos sagrados», afirmó.

El abogado sostuvo que la Justicia no debería encacillar las declaraciones de Rebord contra Milei en un ámbito de libertad discursiva, ya que «puede generar violencia social» y por eso «debe ser analizado con la seriedad que corresponde».

El presidente compartió el descargo del letrado y destacó su postura, la cual también se lo compartió a la DAIA, y sentenció: «MASTERCLASS».