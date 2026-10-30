El Gobierno confirmó cómo será la llegada del papa León XIV a la Argentina

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión cuando el pontífice arribe al Aeroparque Jorge Newbery el próximo domingo 8 de noviembre, a las 16.30, procedente de Montevideo. Así lo confirmó el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, quien precisó que la ceremonia de bienvenida se realizará en la terminal aérea y no en la Casa Rosada, como se había especulado.

Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión en Aeroparque

“El Presidente va a recibir al papa León XIV al pie del avión”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre, durante una entrevista con Eduardo Feinmann. “Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos”, agregó.

Caulo también adelantó que el Gobierno evalúa transmitir por cadena nacional algunos momentos de la gira apostólica, especialmente las actividades que compartan Milei y el pontífice. “La intención nuestra y del Gobierno es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos”, explicó.

La visita de León XIV se extenderá hasta el 11 de noviembre y marcará el regreso de un papa a la Argentina después de casi cuatro décadas. El último antecedente fue el de Juan Pablo II, quien visitó el país en abril de 1987. Francisco, el primer pontífice argentino, nunca regresó durante su papado.

La agenda del domingo contempla un homenaje al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, a las 18.30, y posteriormente un encuentro con Milei en la Casa Rosada. También están previstos encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Durante su estadía, el Papa desarrollará actividades pastorales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas multitudinarias y reuniones con jóvenes, trabajadores y referentes religiosos.

La visita forma parte de una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú. Por decreto 1103/2026, Milei declaró el acontecimiento de interés nacional y dispuso feriados en distintas jurisdicciones durante el 9, 10 y 11 de noviembre.