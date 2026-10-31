Horóscopo chino de hoy, sábado 31 de octubre: Ludovica Squirru revela los 5 signos favorecidos por la energía del Tigre

El horóscopo chino de hoy, sábado 31 de octubre de 2026, presenta una jornada marcada por la energía de la Tierra yang y la influencia del Tigre, una combinación que, dentro de la tradición astrológica oriental, se relaciona con la determinación, la iniciativa y la necesidad de actuar con prudencia.

De acuerdo con las claves difundidas por Ludovica Squirru, el día estará atravesado por afinidades especiales entre determinados animales del zodíaco chino, mientras que otros podrían experimentar tensiones o situaciones que demanden mayor paciencia.

El Conejo, el Caballo, la Cabra, el Perro y el Chancho aparecen entre los signos con mayor concordia, mientras que el Mono será el animal en choque con la energía de la jornada.

Horóscopo chino del sábado 31 de octubre: qué significa la energía de Tierra yang y el Tigre

En la astrología china, cada jornada está asociada a un animal y a uno de los cinco elementos, que pueden manifestarse en su polaridad yin o yang.

Este sábado, la Tierra yang representa simbólicamente la firmeza, la estabilidad y la perseverancia, mientras que el Tigre aporta una energía vinculada con la valentía, el movimiento y la independencia.

La combinación invita a avanzar con confianza, pero también a evitar decisiones impulsivas. Es un día para aprovechar la creatividad, ordenar prioridades y prestar atención a los vínculos personales.

Los cinco signos del horóscopo chino con mayor afinidad este sábado

Según la información compartida por Ludovica Squirru, cinco animales presentan una concordancia especial con la energía del día:

Conejo: podrá encontrar un clima favorable para la armonía emocional, las conversaciones y los encuentros familiares.

podrá encontrar un clima favorable para la armonía emocional, las conversaciones y los encuentros familiares. Caballo: la influencia del Tigre puede estimular su entusiasmo, creatividad y capacidad para resolver situaciones pendientes.

la influencia del Tigre puede estimular su entusiasmo, creatividad y capacidad para resolver situaciones pendientes. Cabra: será una jornada propicia para buscar tranquilidad, disfrutar de actividades artísticas y fortalecer vínculos afectivos.

será una jornada propicia para buscar tranquilidad, disfrutar de actividades artísticas y fortalecer vínculos afectivos. Perro: la lealtad y la confianza serán sus principales herramientas para atravesar el día con equilibrio.

la lealtad y la confianza serán sus principales herramientas para atravesar el día con equilibrio. Chancho: podrá aprovechar la energía de la jornada para compartir momentos agradables, descansar y reconectar con sus afectos.

Estos cinco animales son los que presentan mayor afinidad simbólica con la energía del sábado, aunque las interpretaciones pueden variar según el año y los elementos de nacimiento de cada persona.

El Mono, en choque con el Tigre: qué deberá tener en cuenta

El Mono aparece como el signo en choque de este sábado 31 de octubre, debido a su relación de oposición tradicional con el Tigre dentro del zodíaco chino.

Esta combinación suele interpretarse como una advertencia para evitar discusiones innecesarias, decisiones apresuradas y situaciones que puedan generar conflictos.

Para quienes nacieron bajo el signo del Mono, la recomendación astrológica es actuar con paciencia, escuchar antes de responder y no forzar resultados.

No significa necesariamente que sea un mal día, sino que conviene prestar mayor atención a las emociones y a la manera de relacionarse con los demás.

Qué conviene hacer y qué evitar este sábado 31 de octubre, según el horóscopo chino

El consejo diario compartido por Ludovica Squirru señala que es una buena jornada para tejer, una actividad asociada simbólicamente con la paciencia, la concentración y la construcción gradual.

En cambio, la recomendación es evitar inauguraciones, negociaciones importantes y mudanzas.

Dentro de la tradición del calendario chino, estas indicaciones forman parte de la selección de días favorables y desfavorables para determinadas actividades.

Por eso, quienes siguen estas prácticas pueden aprovechar el sábado para dedicarse a tareas manuales, organizar asuntos personales y disfrutar de momentos tranquilos, dejando las grandes decisiones para otra jornada.

Número Ki diario: qué significa el 1 en el horóscopo chino

El Ki diario de este sábado es 1, un número que en la astrología oriental se vincula con el elemento Agua y con cualidades como la introspección, la intuición y la adaptabilidad.

Desde esta interpretación, la energía del número 1 invita a observar las emociones, evitar enfrentamientos y encontrar soluciones mediante la flexibilidad.

La clave del sábado 31 de octubre será combinar la fuerza del Tigre con la paciencia de la Tierra yang, sin perder de vista las señales que puedan aparecer en las relaciones personales.