Netflix revive El jorobado de Notre Dame con una película oscura y sorprendente: cuándo se estrena y quién será Quasimodo

Netflix apuesta por una nueva versión de uno de los personajes más famosos de la literatura universal. La plataforma anunció el estreno de Quasimodo, el alma de París, una película francesa que recupera la figura del célebre jorobado de Notre Dame, pero con una historia muy diferente a la que popularizó Disney.

La producción, protagonizada por Vincent Cassel, propone una mirada más adulta, dramática y oscura sobre el universo que inspiró a Victor Hugo. En lugar de volver a contar la historia del campanero de la catedral, explorará la posible vida del hombre real que habría inspirado al escritor.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la película cuenta con un presupuesto cercano a los 34 millones de dólares y llegará al catálogo de Netflix en noviembre de 2026.

De qué trata Quasimodo, el alma de París, la nueva película de Netflix

La historia transcurre en París durante 1830, en una ciudad atravesada por la pobreza, las tensiones políticas y una epidemia de cólera que amenaza a la población.

En ese contexto aparece Quasimodo, un hombre marginado por su apariencia física, que deberá enfrentarse a una sociedad hostil mientras intenta sobrevivir en medio de los conflictos que sacuden a la capital francesa.

La película también incorporará una historia de amor imposible y una persecución que pondrá al protagonista en el centro de una trama de suspenso y drama histórico.

A diferencia de la versión animada de Disney, esta nueva producción no estará enfocada en una aventura familiar, sino en los prejuicios sociales, la exclusión y la violencia de una época marcada por profundas desigualdades.

Vincent Cassel será Quasimodo: quiénes integran el elenco

El reconocido actor francés Vincent Cassel, recordado por sus participaciones en El cisne negro y La haine, será el encargado de interpretar al protagonista.

La dirección estará a cargo de Jean-François Richet, responsable de películas como El emperador de París, mientras que el guion fue escrito por Éric Besnard y Edgar Marie.

El elenco también incluye a Benjamin Voisin, Daphné Patakia, Karim Leklou y Noémie Lvovsky, entre otras figuras del cine francés.

Cuándo se estrena Quasimodo, el alma de París en Netflix

La película tiene previsto su estreno para el viernes 27 de noviembre de 2026 en Netflix.

Se trata de una de las apuestas cinematográficas francesas de la plataforma para el cierre del año, con una producción que combina reconstrucción histórica, drama y suspenso.

La historia real detrás del jorobado de Notre Dame

Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva película es que se inspira en una teoría sobre la existencia de un hombre que pudo haber servido de modelo para el personaje creado por Victor Hugo.

En 2010, el archivista británico Adrian Glew encontró referencias a un artesano jorobado que habría trabajado en las obras de Notre Dame durante el siglo XIX.

Aunque nunca se comprobó que aquel trabajador inspirara directamente al escritor, el hallazgo abrió nuevas preguntas sobre el origen del personaje.

Netflix toma esa hipótesis como punto de partida para construir una historia de ficción, alejada de las adaptaciones tradicionales de Nuestra Señora de París, la novela publicada por Victor Hugo en 1831.

Con una estética sombría y una trama atravesada por conflictos sociales, Quasimodo, el alma de París buscará mostrar una faceta desconocida de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura.