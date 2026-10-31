Pérfora y Deportivo Roca extendieron su racha y aseguraron localía en los playoffs del PreFederal

Godoy Vega en tierra de gigantes. Fue uno de los detacados del Verde en Neuquén. (Oscar Livera)

El capítulo 13 del PreFederal de básquet confirmó el gran momento de Pérfora y Deportivo Roca, que lograron su décima victoria y de esta manera se aseguraron la localía en los cuartos de final, con tres fechas por jugar. El Verde se hizo fuerte en el Viejo Ramírez y venció a Pacífico por 84-77, mientras que el Depo superó a Independiente en el Gimena Padín por 71-66.

La jornada se completó con dos triunfos a pocas cuadras de distancia. Centro Español no tuvo problemas contra Petrolero Argentino y le ganó 88-69 en El Templo y Club Plottier se quedó con un partidazo ante Atlético Regina, por 78-75 en El Histórico.

Posiciones: Pérfora y Deportivo Roca, 23 (10-3), Atlético Regina, Pacífico y Centro Español, 19 (6-7); Petrolero y Club Plottier, 18 (5-8); Independiente, 17 (4-9).

Roca marcó territorio en el segundo cuarto

Luego de un comenzó parejo (11-13), el segundo cuarto fue determinante para Roca: lo ganó 29-17 y a partir de ahí controló el marcador. Sacó una amplia diferencia en rebotes (44-32) y duplicó a su rival en asistencias (17-8).

En el plano individual sobresalieron Adolfo García Barros (16), Tomás Quinteros (15), Martín Fagotti (14). Benjamín López selló un doble-doble (10 puntos y 15 rebotes), mientras que Matías Alluchón capturó 12 recobres y dio 8 asistencias. En el Rojo no alcanzaron las buenas producciones de Carlos Paredes (17) y Joaquín Marcon (15 y 8 rebotes).

Fito García Barros fue el golador del Depo ante el Rojo. (Prensa Deportivo Roca)

Pedro Emilio, incontrolable

Pedro Emilio se hizo cargo del goleo, llegó hasta 31 y lideró la gran victoria de Pérfora en la capital neuquina. El escolta apareció en los momentos determinantes, anotó e hizo jugar en un equipo que también tuvo altos niveles en Sebastián Godoy Vega (17) y Valentín Bauducco (16), En el Decano se destacaron Alex Soria 15, Franco Chiabotto 13 y Francisco González 12.

Los parciales fueron 19-16, 36-43 y 53-61, antes del 84-77 del cierre. Si de estadísticas se trata, Pérfora prevaleció en recuperos (15-8) y fueron determinantes los triples: 8-32 (32%) contra 5-28 (18%) del dueño de casa.

Pedro Emilio tuvo una noche soñada en el Viejo Ramírez. (Oscar Livera)

El Torito recuperó protagonismo

Centro Español necesitaba la victoria como el agua y la consiguió sobre Petrolero Argentino. Lo dominó en todo momento, con parciales de 28-18, 46-37 y 68-53. En ese marco, no sorprendieron las diferencias de la comparativa: 39-30 en rebotes, 8-16 en pérdidas y 17-9 asistencias.

Emilio Santana (25 puntos), Franco Pennacchiotti (17 y 15 rebotes) y Quimey Acosta 16 armaron el rendidor tridente del Torito, mientras que los mejores del Matador fueron Marco Roumec (16) y Natanial Rodríguez (15 y 9 rebotes).

Club Plottier lo ganó en el cierre

Club Plottier corrió desde atrás en los cuartos 2 y 3 (38-46 y 55-61), pero reaccionó en el último, lo ganó 23-14 y se anotó una gran victoria ante Atlético Regina, en una pelea directa para entrar en el top 4.

Leandro Tapia (24), Joaquín Morandini (19 y 10) y Benjamín Loncón (12) fueron las figuras en el equipo de Sergio Bellandi; en tanto que Elías Iñíguez (27), Ignacio Claris (13), Marcos Revello (13) y Martín Chervo (16 rebotes) se destacaron en el Albo. Una de las claves, los triples: 12-19 (41%) para el local, 7-21 (33%) para el visitante.