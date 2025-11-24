Javier Milei retomará la actividad oficial con una agenda cargada y reuniones internacionales en Casa Rosada

Tras varios días sin actividad pública, el presidente Javier Milei retoma este martes su agenda oficial con una jornada que combinará reuniones de gestión, un acto protocolar con las fuerzas federales y encuentros diplomáticos de alto nivel.

La actividad comenzará a las 9.30 con una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, donde el mandatario repasará junto a ministros y secretarios el estado de las principales iniciativas oficiales y la agenda política de las próximas semanas.

Acto con las fuerzas federales

A las 11 de la mañana, Milei encabezará la entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad, en una ceremonia que marcará la primera actividad oficial de Alejandra Monteoliva como flamante ministra del área. El acto se realizará en la sede gubernamental y será acompañado por autoridades nacionales del sector.

Reunión con el canciller israelí

Ya pasado el mediodía, a las 12.30, el Presidente recibirá en Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien arribó al país procedente de Asunción, Paraguay. El funcionario israelí viaja acompañado de una delegación de empresarios de Medio Oriente, con una agenda centrada en temas bilaterales y oportunidades comerciales.

Sa’ar también mantendrá una serie de reuniones institucionales fuera de la Casa Rosada. En el Palacio San Martín será recibido por el canciller argentino, Pablo Quirno, mientras que en el Congreso se entrevistará con el titular de Diputados, Martín Menem, y con los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

El canciller israelí tiene además previsto participar como disertante en un acto por el 90° aniversario de la DAIA, una actividad institucional que reúne a referentes políticos y de la comunidad judía en Argentina. Asimismo, Sa’ar asistirá el miércoles por la noche, a las 20, al concierto conmemorativo que se celebrará en el Teatro Colón, como parte de su agenda protocolar en el país.

La jornada de este martes tendrá el regreso pleno de Milei a la actividad formal, en una semana con fuerte peso diplomático y con movimientos en áreas clave de la administración nacional.