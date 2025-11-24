El riesgo país rompió el piso de los 640 puntos: los bonos subieron en un feriado con caída de acciones 

A pesar del feriado por el Día de la Soberanía en Argentina, los mercados financieros observaron movimientos diferenciados para los activos locales que cotizan en el exterior. Este lunes, las acciones argentinas negociadas en Estados Unidos (ADRs) extendieron sus caídas, mientras que los bonos soberanos en dólares mostraron una tendencia alcista. Como resultado, el riesgo país registró una nueva disminución y perforó la barrera de los 640 puntos básicos.

Esta dinámica se produce en un contexto de atención sobre el posible recorte en un plan de rescate para bancos en Estados Unidos. El monto de este salvataje podría reducirse de 20.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares. Esta situación es monitoreada de cerca por los operadores.

La evolución de este rescate financiero es considerada clave para el gobierno de Javier Milei. Su administración busca fortalecer las expectativas económicas, reducir el riesgo país y facilitar el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda en un futuro cercano. Aunque el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas brindó respaldo político, el escenario internacional podría introducir incertidumbre.

Comportamiento de bonos y riesgo país

En el segmento de la deuda soberana, los bonos argentinos en dólares que se negocian en Nueva York anotaron subas promedio cercanas al 0,5%, de acuerdo con lo precisado por Leonardo Svirsky, sales trader de Becerra Bursátil SA. Esta performance contribuyó a la baja del riesgo país, que descendió 12 unidades, equivalente a una caída del 1,8%. El indicador elaborado por J.P. Morgan se ubicó en 634 puntos básicos.

Entre las acciones argentinas que operan en Wall Street, las mayores bajas se registraron en papeles como Loma Negra (-2,8%), IRSA (-2,3%), YPF (-2%) y Pampa Energía (-1,8%). Contrariamente, algunas empresas mostraron un comportamiento positivo, destacándose Grupo Financiero Galicia con un alza del 0,2% y Edenor, que avanzó un 0,7% en la jornada.