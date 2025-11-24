Milei completó la reconfiguración del gabinete para la segunda parte de su mandato 

El presidente, Javier Milei, terminó la reconfiguración de su gabinete durante el último fin de semana y se apresta a imprimirle una nueva dinámica a la segunda parte de su mandato, que estará marcada por la intención de sancionar en el cortísimo plazo el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva.

Cómo está conformado el nuevo gabinete de Javier Milei

El proceso se inició con la repentina salida de la Cancillería de Gerardo Werthein antes de la elección del 26 de octubre y el nombramiento de quien por ese entonces era el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Sin necesidad de apertura política, el amplio triunfo en las urnas, y el empoderamiento adicional que logró la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los posteriores cambios tuvieron una marcada impronta “violeta”.

Manuel Adorni, fue ascendido a Jefe de Gabinete, reemplazando a Guillermo Francos, mientras que Diego Santili fue nombrado como jefe de Gabinete, para premiar su pase a las huestes libertarias y, como segunda jugada, para incomodar a Mauricio Macri, dado la poca empatía existente entre ellos.

En las últimas horas, se confirmó que la cordobesa, Alejandra Monteoliva tomará las riendas en seguridad en lugar de Patricia Bullrich, mientras que el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, sustituirá a Luis Petri en la cartera de Defensa.

Como pieza clave en el andamiaje de la política social del gobierno, Sandra Pettovello tendrá continuidad en el Ministerio de Capital Humano.

Desde el lado de la conducción económica, no se espera ningún cambio, con Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda, Santiago Bausili en el Banco Central y Juan Pazo, en la estratégica ARCA.

Quien también permanecerá en su puesto es el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había anunciado su renuncia al otro día que Werthein, pero finalmente no le fue aprobada su dimisión.

El puesto de Cúneo Libarona es el campo de batalla en el que se dirime una de las peleas más fuertes entre Karina Milei y el asesor, Santiago Caputo. El principal candidato a ese lugar es el secretario de Justicia Sebastián Amerio, hombre de Caputo y vetado por Karina.

Otro dato político es la continuidad de Daniel Scioli al frente de la cartera de Turismo. Milei le dio un apoyo explícito al repostear este domingo una publicación del ex motonauta en el que destacaba el resultado turístico. No obstante, se le acotará la cartera dado que la secretaría de Deportes quedará en el ministerio del Interior y Turismo y Ambiente pasará a la Jefatura de Gabinete.

El esquema de poder oficialista se completa con sus espadas en el Congreso: Patricia Bullrich será la Jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza y Gabriel Bornoroni el jefe de la bancada de Diputados. A su vez, Martín Menem continuará como presidente de la Cámara Baja.

Bullrich y Menem serán quienes llevarán adelante la negociación política en el Parlamento. Desde la elección del 26 de octubre, los libertarios consiguieron al menos una decena de incorporaciones de diputados proveniente del PRO y del radicalismo afín. Así ya cuenta con 91 diputados propios, con lo cual licuó la dependencia del PRO.

Por otro lado, se esperan las definiciones del catamarqueño, Raúl Jalil y del santiagueño, Gerardo Zamora, que podrían armar un bloque aparte y así el peronismo/kirchnerismo perdería la primera minoría en Diputados. A Jalil le responden siete diputados y a Zamora siete. Así el bloque peronista se reduciría a 89 escaños.

Corresponsalía Buenos Aires .