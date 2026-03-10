Milei viaja a Chile para asistir a la asunción de Kast y fortalecer la relación bilateral

Milei asiste este miércoles a la asunción de Kast para sellar su alianza con el nuevo gobierno de Chile.

El presidente Javier Milei participará este miércoles en la ceremonia de asunción del mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en un gesto que busca consolidar la sintonía política entre ambos gobiernos.

Tras su participación en el evento Argentina Week 2026 en Estados Unidos, el jefe de Estado argentino continuará con su agenda internacional y viajará al país vecino para asistir al acto oficial que se realizará a las 12 en el Congreso Nacional de Chile, ubicado en la ciudad de Valparaíso.

La presencia de Milei en la ceremonia busca marcar el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, luego del período de tensiones con el ahora exmandatario chileno Gabriel Boric. Desde el Gobierno argentino consideran que con Kast se abre un escenario de mayor coincidencia ideológica y cooperación política.

En ese marco, ambos presidentes podrían comenzar a delinear una agenda conjunta enfocada en libre comercio, inversiones y políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos.

Un vínculo que ya comenzó a gestarse

Luego de ganar las elecciones presidenciales en Chile, Kast visitó la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión con Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ese encuentro fue interpretado como el primer gesto de acercamiento entre las futuras administraciones.

Este miércoles volverán a encontrarse durante la ceremonia de transmisión de mando, aunque la agenda del mandatario argentino será breve. Según lo previsto, a las 15 partirá el vuelo especial que lo trasladará nuevamente a Buenos Aires, donde arribará alrededor de las 17.

Próxima parada de Milei: España

El Presidente continuará con su agenda internacional el próximo 14 de marzo, cuando viaje a Madrid para participar del Foro Económico de Madrid, un encuentro en el que se debatirá sobre el futuro económico y social de España, con eje en las inversiones, la inteligencia artificial y lo que el propio Milei denomina “la batalla cultural”.