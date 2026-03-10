Sin agenda y sin quórum: el Senado demora su arranque tras la apertura de sesiones

A más de una semana de la apertura de sesiones, la actividad parlamentaria no termina de arrancar: la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fracasó en un intento de sesionar este miércoles al solo fin de darle ingreso a una serie de pliegos militares y la prórroga del mandato del camarista Carlos Alberto Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Senado paralizado: se postergó la primera sesión del año

En busca de marcar su impronta y poner en marcha el Senado, Bullrich pretendía reunir al pleno con el único objetivo de darle estado parlamentario a los pliegos. Sin embargo, conseguir el quórum para sesionar por un mero trámite formal que puede cumplirse en cualquier momento se volvió una misión imposible. Por eso, el oficialismo tuvo que postergar la convocatoria para el miércoles 18.

Al poco interés de los senadores se sumó que algunos tienen actividades comprometidas en Expoagro (la tradicional muestra del campo que este año festeja su 20.° aniversario) y otros viajaron a Estados Unidos con sus gobernadores para participar de la “Argentina Week”. Con estas bajas, se complicaba reunir las 37 presencias necesarias para el quórum.

La meta de Bullrich era darle ingreso a pliegos de candidatos para las Fuerzas Armadas, un tema del que hace bandera Victoria Villarruel. Pero además, estaba sobre la mesa el pliego de Mahiques padre. En ese caso, para prorrogar por cinco años su puesto de vocal de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, el tribunal penal de mayor jerarquía antes de la Corte Suprema.

El Senado debe volver a prestar acuerdo a Mahiques porque el próximo 1.° de noviembre el camarista cumple 75 años, la edad límite fijada por la Constitución. Pero dado que quedan ocho meses por delante, el apuro de Bullrich hizo sospechar sobre un intento de congraciarse con el nuevo ministro de Justicia.

El plan finalmente fue abortado en una reunión de Labor Parlamentaria entre jefes de bloque y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien encabezó el encuentro en nombre de Villarruel. La vicepresidenta se encuentra en ejercicio del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos y Chile.

Por fuera de los pliegos, la Cámara alta todavía no tiene una agenda fuerte. Los únicos proyectos en condiciones de ser tratados son tres acuerdos internacionales de vieja data (dos de 2019 y uno de 2009) que obtuvieron dictamen de comisiones este martes. Son dos tratados contra la doble imposición con Austria y Francia, y un tercero contra la pesca ilegal.

En la reunión donde se ratificaron los acuerdos hubo además un recambio relevante: el jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) fue desplazado de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde asumió el economista Agustín Monteverde, quien acompañó a Bullrich en la fórmula de La Libertad Avanza para senadores por CABA.

La cercanía con Bullrich y su profesión de economista catapultaron a Monteverde a Presupuesto, mientras que Atauche debió conformarse con presidir otra comisión, la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que hace de nexo con la Auditoría General de la Nación (AGN). Hasta diciembre, conducía esa comisión el diputado Miguel Pichetto.

Furor por la Ley de Glaciares

En la Cámara de Diputados, el único proyecto en agenda es la nueva Ley de Glaciares, que será sometida a audiencias públicas el 25 y 26 de marzo. El dato es que ya se anotaron 18.000 personas para participar del evento, y el número promete seguir creciendo porque la inscripción cierra el 20 de este mes.

Ante semejante demanda, la oposición vio la oportunidad de dilatar el debate y reclamó ampliar las audiencias. Los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) hicieron el pedido formal ante Martín Menem y los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales.

Carolina Ramos | Corresponsalía Buenos Aires