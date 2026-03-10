El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió este martes al viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial y aseguró que su presencia no implicó un costo adicional para el Estado.

El funcionario confirmó que su pareja formó parte del vuelo oficial y explicó que originalmente ella tenía previsto viajar a Miami el 26 de febrero, aunque ese plan se había postergado.

“Mi mujer estaba en el avión presidencial”, señaló Adorni durante una entrevista con la señal A24.

“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, explicó.

ADORNI EXPLICÓ EL VIAJE DE SU ESPOSA A ESTADOS UNIDOS: “QUERÍA QUE ME ACOMPAÑE PORQUE ES MI COMPAÑERA DE VIDA"



𝐁𝐮𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐫𝐞𝐬, 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 (𝐍𝐀) – El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó este martes el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a… https://t.co/6TS5WXCgpi pic.twitter.com/b7La5mXqXc — Noticias Argentinas (@NAagencia) March 10, 2026

Participación en un evento en Estados Unidos

Adorni viajó para participar de Argentina Week, un encuentro que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos.

Durante su participación en el evento, el jefe de Gabinete también cuestionó al peronismo, al que acusó de haber convertido al país en una “tierra arrasada” durante sus años de gobierno.

La explicación del funcionario

El funcionario insistió en que la presencia de su esposa en el avión presidencial no generó gastos adicionales para el Estado.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.

Eduardo Feinmann lo cruzó a Manuel Adorni

El tema fue abordado en A24 durante una entrevista en la que el propio Adorni intentó explicar la presencia de su pareja en el viaje oficial. Sin embargo, el funcionario se encontró con una pregunta incómoda del periodista Eduardo Feinmann, quien lo cuestionó por la situación y puso sobre la mesa una frase que suele utilizar el oficialismo para criticar el gasto público.

“¿Vamos a caer en lo mismo que usted criticaba, no? Esto de que ‘con la mía…’”, lanzó Feinmann durante la entrevista, en alusión al argumento que el propio espacio libertario utilizó durante años para cuestionar el uso de recursos del Estado por parte de funcionarios.

Ante la consulta, Adorni rechazó la crítica y defendió su decisión de viajar acompañado por su esposa. Según explicó, su presencia no tiene relación directa con el trabajo oficial, sino con una cuestión personal.