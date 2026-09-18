Milei visitó Bahía Blanca y puso el foco en las grandes inversiones energéticas y agroindustriales

El presidente Javier Milei recorrió este viernes distintas instalaciones industriales en Bahía Blanca y recibió detalles sobre proyectos de inversión vinculados al desarrollo energético y agroindustrial, varios de ellos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Milei recorrió proyectos industriales en Bahía Blanca

Durante su visita a Compañía Mega S.A., empresa dedicada al procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, el mandatario conoció los planes de expansión de la compañía.

Mega prevé invertir US$ 365,4 millones para ampliar un 27% su capacidad de procesamiento y generar unos 770 empleos directos e indirectos. El proyecto tendrá impacto en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires y apunta también a fortalecer las exportaciones de hidrocarburos.

Milei también sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta de urea, junto a la Central Térmica Piedra Buena. La iniciativa contempla una inversión de US$ 2.700 millones y una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029. Según las proyecciones oficiales, parte de la producción será destinada al mercado interno y el resto a la exportación, con una generación estimada de US$ 1.000 millones en divisas.

La recorrida incluyó además el predio donde Louis Dreyfus Company construirá una planta de molienda de semillas oleaginosas, con una inversión de US$ 400 millones y capacidad para procesar hasta 4.000 toneladas por día. La instalación estará orientada principalmente al procesamiento de girasol y soja y se ubicará en un predio de 12 hectáreas cercano a la terminal portuaria.

El Presidente estuvo acompañado por Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja, entre otros funcionarios y empresarios. Durante la jornada también mantuvo una reunión con referentes bonaerenses de La Libertad Avanza.

Con información de NA