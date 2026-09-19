Histórico circuito, muy especial para Franco Colapinto, podría cerrar la temporada 2026 de la Fórmula 1

El mítico "Enzo y Dino Ferrari", otra vez asoma en el radar de la F1 para salvar un calendario.

Los conflictos en Medio Oriente no cesan, por lo que las máximas autoridades de la Fórmula 1 deben acelerar las gestiones para buscar soluciones y asegurarse un cierre de temporada 2026 sin sobresaltos de último momento en cuanto a circuitos y organizadores.

En tal sentido, conscientes que peligra seriamente la competencia en el Yas Marina de Abu Dhabi, escenario del cierre de calendario, Liberty Media ya tiene en vista el trazado que lo podrá reemplazar y recibir al último Gran Premio de la temporada.

El «Enzo y Dino Ferrari» de Imola es el principal candidato para albergar el 6 de diciembre la 23ra y última cita del año. De hecho, la F1 mantuvo serias conversaciones con los administradores del circuito italiano para poder hacer la confirmación cuanto antes y anunciarlo públicamente.

La planificación ha avanzado hasta tal punto que, según las informaciones disponibles, algunos equipos ya habrían comenzado a realizar reservas hoteleras en los alrededores del circuito ante la posibilidad de que el trazado italiano tenga que sustituir a Yas Marina.

Además, la denominación prevista para la competencia sería la misma que la utilizada en 2025: Gran Premio Made in Italy y Emilia-Romaña.

🤩 Siempre es un buen momento para revivir esta obra maestra de @FranColapinto en Imola.



A lo Traverso, como debe ser.



Ese día Franco abrió la puerta hacia la Fórmula 1#F1 #Formula1 #Colapinto #colapintotof1in2025 #COLAPINTOALPINE2025 pic.twitter.com/k3aH8ncZSu — FormulaArg (@FormulaArgOK) February 1, 2025

El principal obstáculo para que Imola pueda convertirse en la sede del cierre del campeonato no estaría en Italia, sino en la propia Abu Dhabi. Los contratos actualmente vigentes hacen que la retirada del evento de Yas Marina tenga que producirse oficialmente antes de que pueda activarse Imola, aunque, en los Emiratos Árabes, por el momento, no se habría dado ese paso.

De concretarse la negociación en Italia, la F1 cerraría el año en un circuito cargado de historia y que, para el argentino Franco Colapinto, tiene un valor muy especial. Allí, en Imola, el pilarense coronó su debut en Alpine en 2025 y, un año antes, ganó una memorable carrera en F2, que lo catapultó de lleno a su estreno absoluto en la máxima con Williams.

El próximo compromiso de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, en el circuito urbano de Bakú, escenario del Gran Premio de Azerbaiyán.