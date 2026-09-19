Alarma en la Selección Argentina: Almada y Andrada se retiraron lesionados ante Huracán

En el duelo entre River y Huracán, Thiago Almada se retiró lesionado prematuramente en el encuentro y encendió las alarmas en la Selección Argentina. A los 5 minutos del primer tiempo, el atacante del Millonario se fue de la cancha con una dolencia en el cuádriceps de la pierna izquierda.

La lesión se generó cuando el campeón del mundo dio un pase con derecha a Sebastián Driussi y en la pierna de apoyo sintió el dolor. Inmediatamente, le hizo señas al banco de Ponzio para avisar de su situación. Intentó continuar pero unos minutos después fue reemplazado por Lucas Beltrán.

Unos segundos más adelante, llegó otro baldazo de agua fría para River. El colombiano Óscar Cortés tiró un centro envenenado desde el sector izquierdo, nadie cabeceó y se le terminó metiendo en el segundo palo a Beltrán.

¡¡NO LA TOCÓ NADIE!! Centro venenoso de Cortés y GOL de Huracán, para que el Globo se ponga 1-0 ante River en el Monumental. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/b5hbgZ1sKK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

Increíblemente, siguieron las malas noticias en el Monumental. A los 36′, Tobías Andrada se retiró lesionado y entre lágrimas. En su lugar ingresó Arambarri. El futbolista de 19 años que hoy fue convocado por primera vez a la Selección Argentina, sufrió una lesión que opaca su citación a la Albiceleste.

En las próximas horas se le realizarán estudios a ambos jugadores, pero estarían prácticamente descartados para disputar los amistosos con la Selección Argentina. El equipo de Scaloni jugará el 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba, el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 cerrará la fecha FIFA contra Benín.