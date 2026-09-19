Marcha de la Bronca contra Milei: la izquierda se movilizó a Plaza de Mayo y reclamó un paro nacional a la CGT

La Marcha de la Bronca, convocada por los dirigentes del Frente de Izquierda en contra del gobierno de Javier Milei, se realizó este sábado y reunió a distintos dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos en Plaza de Mayo.

Bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, la concentración comenzó alrededor de las 15.30 en Plaza Congreso como punto de partida. Con el correr de las horas, las columnas se movilizaron hacia Plaza de Mayo, donde leyeron un discurso oficial encabezado por los referentes del espacio.

La cabecera de la columna estuvo integrada por organismos de derechos humanos -entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Detrás se ubicaron las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

«Se está juntando la gente para la Marcha de la Bronca: para derrotar a Milei, sus cómplices y todo su plan. Necesitamos la huelga general para hacerlo», afirmó Christian Castillo, diputado por la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, referentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), encabezaron la manifestación.

El Ministerio de Seguridad de la Nación aplicó el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y de la Plaza de Mayo, con despliegue de vallados en ambos puntos operativos.

En el documento oficial leído al cierre de la marcha, las agrupaciones firmantes hicieron hincapié en «la bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas». A su vez, exigieron a la Confederación General del Trabajo (CGT) un nuevo paro general como parte de «un verdadero plan de lucha nacional».

A los gobernadores provinciales también les reclamaron por el ajuste presupuestario: los calificaron de «cómplices de este gobierno de ultraderecha» y sostuvieron que en sus distritos «mantienen salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza, recortan la salud y la educación, precarizan el empleo público». «En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador», criticaron.

Bregman llamó a «organizar la bronca para acabar con la miseria y la entrega del país» y señaló que la movilización «demuestra que sobran las ganas de pelear, que hay una necesidad de organizarse y canalizar la bronca contra este gobierno y sus cómplices».

«Somos claros: hoy nos hicimos oír, pudimos unir lo que otros dividen y expresar que hay fuerzas para enfrentar el ajuste de Milei y sus cómplices. Esta marcha tiene que ser el inicio para imponerles a las cúpulas sindicales un paro nacional activo y un plan de lucha rumbo a la huelga general», sintetizó la dirigente.

Del Caño apuntó contra los sectores políticos que proponen postergar la discusión electoral: cuestionó a quienes afirman que «hay que esperar hasta el 2027» mientras «viven de rosca y se nota que no les aprieta el zapato».

«Hay muchos laburantes peleando por sus puestos de trabajo, igual que el colectivo de la discapacidad que se mantiene en pie de lucha y lo mismo hacen los estudiantes y otros sectores que no se resignan», remarcó el dirigente del PTS.

La Marcha de la Bronca no solo se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, sino que tuvo réplicas en distintos puntos del país, con convocatorias en alrededor de 20 provincias.

Con información de N.A