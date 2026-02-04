River Plate y su mega contrato: inversión récord de 110 millones en el espectáculo musical

River Plate sacudió el mercado del entretenimiento al sellar una alianza estratégica con los tres gigantes de la industria musical. Este acuerdo multimillonario no solo ratifica al Más Monumental como el escenario número uno de la región, sino que asegura una inyección de fondos sin precedentes para las arcas de Núñez.

La apuesta busca blindar la economía del club con una estabilidad financiera a largo plazo. Con estos ingresos garantizados, la dirigencia planea financiar las ambiciosas obras de ampliación y modernización del estadio, convirtiendo cada recital en un motor de crecimiento para la infraestructura «millonaria».

A través de un comunicado oficial, River confirmó que Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live serán sus socios estratégicos.

El vínculo, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2027, se extenderá por una década, marcando un antes y un después en la gestión de eventos masivos en Argentina.

Los detalles del contrato multimillonario

El monto total del convenio se divide en dos conceptos claves: 80 millones de dólares por al menos 120 fechas de shows a lo largo de la vigencia y 30 millones de dólares por el derecho al naming del estadio.

En el contrato se establece que River Plate reserva el derecho de aprobar la marca que se proponga para rebautizar el estadio. Los pagos millonarios son clave para la planificación de inversiones en el plantel profesional, fundar proyectos de infraestructura y reducir la deuda actual del club.

Stéfano Di Carlo, presidente de River junto a representantes de las empresas de entretenimiento (Foto: Prensa River Plate)

«Este convenio redefine de manera estructural el modelo financiero del Club” informó River en el comunicado, destacando el acuerdo como un gran paso para el apoyo económico de la institución. A su vez detallaron que los socios obtendrán beneficios: «River Plate brindará a sus socios y socias un beneficio que contempla un cupo de hasta diez mil (10.000) entradas en preventa por cada artista«.

“Este acuerdo impulsa el crecimiento deportivo e institucional del Club y potencia la presencia global de River Plate en la industria del entretenimiento” mencionó River Plate en el comunicado oficial.

Los posibles nuevos nombres del estadio

Dentro del acuerdo, el club de Núñez aclaró que evaluará y aprobará la marca que se proponga para rebautizar el estadio, en función de sus criterios institucionales. Hasta el momento el nombre lo posee la cadena de supermercados «ChangoMás» con el nombre de «Más Monumental». El contrato expira en enero de 2026.

Durante el comunicado dejaron en claro a los socios que el renombramiento será analizado por los directivosen defensa a la identidad de River: “El Club se reserva expresamente el derecho de evaluar y aprobar la marca que eventualmente sea propuesta para el naming, conforme a sus criterios institucionales”.

El Estadio aumentaría su capacidad a 100.000 para los partidos (Foto: La Página Millonaria)

La obtención de inversores y sponsors millonarios que busquen obtener el nombre del estadio es clave para sustentar la inversión de ampliación y techado del estadio. En principio el Monumental pasaría de 85.000 a 100.000 espectadores. Hasta el momento posee el récord del estadio más grande de América.

Una vez terminada la remodelación, el Monumental se convertirá en el tercer estadio con mayor capacidad del mundo. Solo por delante está el Estadio Rungrado Primero de Mayo en Corea del Norte con 114,000 espectadores, y en segundo lugar el recientemente renovado Spotify Camp Nou del Fútbol Club Barcelona con 105,000.