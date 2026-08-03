Elevan a 88 los muertos en Ceuta y en medio de la crisis España insiste que su soberanía sobre el territorio es «incuestionable»

El Gobierno de Ceuta elevó este lunes a 88 la cifra de migrantes fallecidos durante la irrupción de más de 50 mil personas el pasado jueves a dicha ciudad, mientras siguen las tensiones.

En ese contexto, el accionar policial y militar se intensificó en las últimas horas con la instalación de una barrera marítima flotante de 500 metros frente a la playa de Tarajal para frenar los cruces irregulares desde Marruecos. España insiste en su soberanía sobre el territorio.

España insiste en su soberanía sobre Ceuta: «Incuestionable»

España insistió este lunes en que su soberanía sobre Ceuta es «incuestionable», después de que decenas de miles de migrantes entraran la semana pasada de forma irregular desde Marruecos en este enclave español en el norte de África.

Madrid ha evitado criticar a Rabat por estas llegadas masivas, que algunos analistas interpretaron como una forma de Marruecos para presionar a España.

Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla -el otro enclave español en el norte de África- desde su independencia en 1956, pero España rechaza de plano cualquier negociación sobre ambos territorios.

«Que Ceuta y Melilla son parte de la integridad territorial de España es incuestionable», reiteró este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la televisión pública.

La mayoría de los cerca de 60.000 migrantes que llegaron la semana pasada a Ceuta -en gran parte rodeando el pequeño puesto fronterizo que se adentra en el mar- ya regresaron a Marruecos. De acuerdo con el delegado del gobierno central en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, unos 2.500 seguían este lunes en el enclave.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, situó sin embargo la cifra en entre 3.000 y 5.000. El domingo a policías y soldados españoles patrullando y escoltando pequeños grupos de migrantes hasta la frontera para devolverlos a Marruecos, consignó AFP.

La organización Save the Children afirmó en un comunicado el lunes que «alrededor de mil niños y niñas» están siendo atendidos por el sistema de protección de la ciudad, que se encuentra muy por encima de su capacidad estructural, de «menos de un centenar de plazas».

AFP y Noticias Argentinas