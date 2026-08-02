Muffins de naranja sin gluten y sin lácteos: la receta fácil para disfrutar un clásico más liviano
Los muffins de naranja sin gluten y sin lácteos son una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de una preparación casera, esponjosa y llena de sabor.
Los muffins de naranja son una de esas preparaciones que nunca pasan de moda. Su aroma cítrico, la textura esponjosa y la facilidad para prepararlos los convierten en una opción ideal para el desayuno, la merienda o para acompañar una taza de café o mate.
En los últimos años, las versiones adaptadas para personas con intolerancia al gluten, alergia a la proteína de la leche o quienes simplemente buscan una alimentación más equilibrada ganaron protagonismo. Gracias a la combinación de harinas sin gluten y aceites vegetales, es posible obtener muffins húmedos, suaves y con un sabor intenso, sin necesidad de utilizar harina de trigo ni lácteos.
Muffins de naranja sin gluten y sin lácteos
Ingredientes (12 muffins)
- 200 g de harina de almendras
- 120 g de harina de avena certificada sin gluten (o premezcla sin gluten)
- 40 g de fécula de maíz (maicena)
- 10 g de polvo para hornear sin gluten
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
- 2 huevos grandes
- 80 ml de aceite neutro (girasol o coco derretido)
- 100 ml de jugo de naranja recién exprimido
- Ralladura de 2 naranjas
- 80 a 100 g de azúcar mascabo, azúcar común o eritritol
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Opcional
- Almendras fileteadas para decorar.
- Chips de chocolate amargo sin leche.
Preparación
- Precalentá el horno a 180 °C.
- Mezclá las harinas, la fécula, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal.
- En otro bowl batí los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la vainilla.
- Incorporá los ingredientes secos con movimientos suaves hasta obtener una mezcla homogénea. No sobrebatas.
- Repartí la preparación en moldes para muffins llenándolos hasta ¾ de su capacidad.
- Si querés, agregá almendras fileteadas por encima.
- Horneá entre 20 y 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar 10 minutos antes de desmoldar.
Tips
- Para un sabor más intenso, sumá una cucharadita de ralladura extra.
- Si usás premezcla sin gluten, omití la fécula de maíz.
- Se conservan 3 días en un recipiente hermético o hasta 2 meses en el freezer.
Quedan con una miga húmeda, un perfume intenso a naranja y son ideales para acompañar con café o mate.
Comentarios