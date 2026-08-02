Muffins de naranja sin gluten y sin lácteos: la receta fácil para disfrutar un clásico más liviano

Con ingredientes sencillos y aptos para dietas especiales, esta receta combina el aroma cítrico de la naranja con una textura húmeda que conquista en cada bocado. Foto: ilustrativa.

Los muffins de naranja son una de esas preparaciones que nunca pasan de moda. Su aroma cítrico, la textura esponjosa y la facilidad para prepararlos los convierten en una opción ideal para el desayuno, la merienda o para acompañar una taza de café o mate.

En los últimos años, las versiones adaptadas para personas con intolerancia al gluten, alergia a la proteína de la leche o quienes simplemente buscan una alimentación más equilibrada ganaron protagonismo. Gracias a la combinación de harinas sin gluten y aceites vegetales, es posible obtener muffins húmedos, suaves y con un sabor intenso, sin necesidad de utilizar harina de trigo ni lácteos.

Muffins de naranja sin gluten y sin lácteos

Ingredientes (12 muffins)

200 g de harina de almendras

120 g de harina de avena certificada sin gluten (o premezcla sin gluten)

40 g de fécula de maíz (maicena)

10 g de polvo para hornear sin gluten

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

2 huevos grandes

80 ml de aceite neutro (girasol o coco derretido)

100 ml de jugo de naranja recién exprimido

Ralladura de 2 naranjas

80 a 100 g de azúcar mascabo, azúcar común o eritritol

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional

Almendras fileteadas para decorar.

Chips de chocolate amargo sin leche.

Preparación

Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá las harinas, la fécula, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal. En otro bowl batí los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la vainilla. Incorporá los ingredientes secos con movimientos suaves hasta obtener una mezcla homogénea. No sobrebatas. Repartí la preparación en moldes para muffins llenándolos hasta ¾ de su capacidad. Si querés, agregá almendras fileteadas por encima. Horneá entre 20 y 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejá enfriar 10 minutos antes de desmoldar.

Tips

Para un sabor más intenso, sumá una cucharadita de ralladura extra.

Si usás premezcla sin gluten, omití la fécula de maíz.

Se conservan 3 días en un recipiente hermético o hasta 2 meses en el freezer.

Quedan con una miga húmeda, un perfume intenso a naranja y son ideales para acompañar con café o mate.