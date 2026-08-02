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Muffins de naranja sin gluten y sin lácteos: la receta fácil para disfrutar un clásico más liviano

Los muffins de naranja sin gluten y sin lácteos son una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de una preparación casera, esponjosa y llena de sabor.

Redacción

Por Redacción

Con ingredientes sencillos y aptos para dietas especiales, esta receta combina el aroma cítrico de la naranja con una textura húmeda que conquista en cada bocado. Foto: ilustrativa.

Con ingredientes sencillos y aptos para dietas especiales, esta receta combina el aroma cítrico de la naranja con una textura húmeda que conquista en cada bocado. Foto: ilustrativa.

Los muffins de naranja son una de esas preparaciones que nunca pasan de moda. Su aroma cítrico, la textura esponjosa y la facilidad para prepararlos los convierten en una opción ideal para el desayuno, la merienda o para acompañar una taza de café o mate.

En los últimos años, las versiones adaptadas para personas con intolerancia al gluten, alergia a la proteína de la leche o quienes simplemente buscan una alimentación más equilibrada ganaron protagonismo. Gracias a la combinación de harinas sin gluten y aceites vegetales, es posible obtener muffins húmedos, suaves y con un sabor intenso, sin necesidad de utilizar harina de trigo ni lácteos.

Muffins de naranja sin gluten y sin lácteos

Ingredientes (12 muffins)

  • 200 g de harina de almendras
  • 120 g de harina de avena certificada sin gluten (o premezcla sin gluten)
  • 40 g de fécula de maíz (maicena)
  • 10 g de polvo para hornear sin gluten
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 2 huevos grandes
  • 80 ml de aceite neutro (girasol o coco derretido)
  • 100 ml de jugo de naranja recién exprimido
  • Ralladura de 2 naranjas
  • 80 a 100 g de azúcar mascabo, azúcar común o eritritol
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional

  • Almendras fileteadas para decorar.
  • Chips de chocolate amargo sin leche.

Preparación

  1. Precalentá el horno a 180 °C.
  2. Mezclá las harinas, la fécula, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal.
  3. En otro bowl batí los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la vainilla.
  4. Incorporá los ingredientes secos con movimientos suaves hasta obtener una mezcla homogénea. No sobrebatas.
  5. Repartí la preparación en moldes para muffins llenándolos hasta ¾ de su capacidad.
  6. Si querés, agregá almendras fileteadas por encima.
  7. Horneá entre 20 y 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  8. Dejá enfriar 10 minutos antes de desmoldar.

Tips

  • Para un sabor más intenso, sumá una cucharadita de ralladura extra.
  • Si usás premezcla sin gluten, omití la fécula de maíz.
  • Se conservan 3 días en un recipiente hermético o hasta 2 meses en el freezer.

Quedan con una miga húmeda, un perfume intenso a naranja y son ideales para acompañar con café o mate.


Temas

Cómo hacer

Naranja

sin gluten

Los muffins de naranja son una de esas preparaciones que nunca pasan de moda. Su aroma cítrico, la textura esponjosa y la facilidad para prepararlos los convierten en una opción ideal para el desayuno, la merienda o para acompañar una taza de café o mate.

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