Multas «cajoneadas» en el gobierno de Omar Gutiérrez: se revela la trama del expediente perdido

Durante siete años, el expediente que proponía aplicarle una multa a la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Plottier estuvo arrumbado en una de las oficinas de la secretaría de Ambiente de Neuquén, lejos de cualquier registro que permitiera su trazabilidad. Cómo llegó ahí, es un juego del gran bonete que se ventiló este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exsubsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli, a quien la fiscalía acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no impulsó el cobro de la sanción.

El expediente apareció el año pasado en el despacho del director provincial de Fiscalización y Control de Procesos, Eric Stieffel. Declaró este miércoles en el juicio oral y dijo que lo pusieron ahí «por una cuestión de espacio». Se preocupó por aclarar que «no estaba bajo llave, quedó a la vista» junto con una pila de otros legajos.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid le preguntó adónde iban esos expedientes. Stieffel respondió que a Coordinación, un área estratégica a cargo de Martín Robledo, mano derecha de Lucchelli. Su oficina está al lado de Fiscalización.

Amigos desde GyP

Robledo, abogado y licenciado en saneamiento, se declaró «amigo» de Lucchelli. Trabajaron juntos 4 años en la empresa petrolera provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GYP), y desde 2016 a 2023 en la subsecretaría de Ambiente de la cual fue Coordinador Técnico y Legal.

Habló de «una reorganización» en el marco de la cual cambió de sector el área que se ocupaba de los generadores con PCB. El fiscal jefe le hizo notar que disminuyeron prácticamente a cero los procesos en los que se investigaban ese tipo de casos, y Robledo lo justificó por una cuestión de fijar prioridades: «en el contexto de Vaca Muerta, un proceso de PCB donde no conocemos una persona que esté enferma de PCB, con los recursos finitos que tenemos».

Movimientos fuera de hora

Otro exempleado de Ambiente, Darío Piccolo, dijo que pidió el traslado cuando Lucchelli y Robledo desembarcaron en la subsecretaría.

«Veníamos trabajando (con Ricardo Esquivel, el anterior subsecretario) de una manera más ordenada. Yo pedí irme porque viví situaciones… empecé a ver fuera de horario de trabajo pasar gente que en ese momento no era funcionaria con un carro cargando expedientes. Cuando les pregunté qué hacían me dijeron «los llevamos a otra oficina, es orden del subsecretario», relató.

Continuó: «cuando vi eso me di cuenta que ya no tenía tranquilidad para seguir ejerciendo mi trabajo. No quedaba registro, el día de mañana me iban a pedir un expediente y yo no iba a poder decir dónde está, así que me fui».

Concluyó: «Lucchelli y Robledo trabajaban en dupla, le hacías una consulta a Juan y te decía háblenlo con Martín».

El origen de la multa

La Cooperativa de Plottier fue intimada en reiteradas oportunidades a retirar o sanear transformadores con más PCB que el permitido por la ley. Es un refrigerante que provoca cáncer. Desoyó las demandas administrativas y enterró tres transformadores en un terreno de su propiedad. Otros los trasladó a Mendoza sin autorización.

La historia de los transformadores enterrados fue descubierta entre abril y mayo del 2023. Tirando de ese hilo, se llegó al expediente del 2016. En octubre de ese año, la dirección de Legales de la subsecretaría de Ambiente había elaborado un proyecto de multa para aplicarle a la Cooperativa, de entre 500 y 50.000 pesos de ese entonces.

Justo en octubre del 2016 Ricardo Esquivel renunció por razones particulares, la subsecretaría estuvo vacante hasta que asumió Juan de Dios Lucchelli, el 1 de noviembre del 2016. El expediente con la multa quedó en el limbo: el ministro de entonces, Jorge Lara, dice que nunca se enteró de su existencia, y el mismo argumento repite Lucchelli. Para la fiscalía hay pruebas que demuestran que lo cajoneó.

La búsqueda del expediente perdido

Dos exfuncionarias de Legales, Lucrecia Jáuregui y Lucía Juliana Virginia Vignoni, declararon este miércoles como testigos. A ellas les llegó el oficio de la fiscalía en 2023 pidiéndoles el expediente de la Cooperativa de Plottier.

«Buscamos por sistema y figuraba en un área técnica pero no estaba ahí», narró Jáuregui. «Lo busqué en Residuos Especiales, después en Desarrollo Sostenible, consultamos en Coordinación y lo encontramos en esa oficinita. Lo encontró Eric (Stiefiel), en un mueble con otros expedientes. No sé por qué estaba ahí».

Explicaron que el proyecto de multa para la cooperativa de Plottier fue dirigido al ministro Lara porque el cargo de subsecretario estaba vacante en ese momento, pero al asumir Lucchelli lo que correspondía era que el despacho -es decir, Mario Robledo– lo reformulara y pusiera a la firma de su amigo.

En palabras de Vignoni: «Estaba preparada para que la firme el ministro Lara porque no estaba Esquivel y todavía no había asumido Lucchelli, pero Lara no la firmó. Debió asumir esa responsabilidad el nuevo funcionario cuando estuvo en el cargo».

Lucchelli argumenta, a través de su defensor Sebastián Illesca, que la autoridad de aplicación era el ministro y no el subsecretario.

La multa más grande, la admisión más reveladora

Ayer al declarar en el juicio, Robledo se enorgulleció: «nosotros somos el organismo que le puso a YPF la multa más cara que metió la provincia de la historia, 33.000 ius. Hay muchos que por ser el principal contribuyente les tiembla la mano para convocar a YPF a cualquier proceso. Después vinieron todos los llamados habidos y por haber, pero hicimos lo que teníamos que hacer».

Breide Obeid, con la mesa servida, preguntó: ¿ustedes colocaron la multa como organismo de aplicación?

Robledo no tuvo más remedio que contestar «sí».

El juicio terminará hoy con la declaración de Lucchelli (al menos eso prometió) y los alegatos.