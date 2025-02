Multas «cajoneadas» en el gobierno de Omar Gutiérrez: según el fiscal «fue una decisión política»

Según el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, la multa que nunca se cobró contra la Cooperativa de Plottier no fue un caso aislado sino que ocurrió en el marco de «una decisión política» de no controlar el PCB en la provincia de Neuquén. Pidió que declaren responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público al exsubsecretario de Ambiente Juan de Dios Lucchelli, quien estuvo en el cargo entre noviembre del 2016 y abril del 2023.

El defensor particular Sebastián Illesca por su parte dijo que no existió delito, aseguró que el control del PCB sí tenía un responsable y afirmó que la autoridad de aplicación para la multa era el entonces ministro Jorge Lara.

Al cierre, Lucchelli habló por primera vez en el juicio. Señaló que «hay muchos intereses particulares y de terceros. Esto empezó como algo político, y al que le tocó estar aquí es a mí». El veredicto del juez Juan Guaita se conocerá el lunes.

Para entender el caso

Este caso empezó entre abril y mayo del 2023 cuando a través de una denuncia se supo que la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Plottier había enterrado tres transformadores con mayor cantidad de PCB de la permitida por ley. Otros dos los bajó de la vía pública y los llevó a Mendoza.

La fiscalía de Delitos Ambientales que dirige Breide Obeid comenzó a investigar y descubrió que la Cooperativa había sido intimada en reiteradas oportunidades a remediar esos artefactos. En octubre de 2016, el área de Legales de la subsecretaría de Ambiente redactó un proyecto de multa y lo elevó para la firma. Ahí se perdió el rastro: el cargo de subsecretario estaba vacante por la renuncia de Ricardo Esquivel, recién el 1 de noviembre del 2016 asumió Lucchelli, y el ministro Jorge Lara nunca se enteró de la existencia del expediente.

El legajo pasó años en una oficina donde lo encontraron en 2023, cuando estalló el escándalo de los transformadores con PCB enterrados en Plottier.

«No fue un caso aislado»

Breide Obeid, fiscal jefe: «No pueden elegir lo que la ley manda a hacer». (Matías Subat)

En su alegato de clausura, este jueves, el fiscal jefe Breide Obeid señaló que «este juicio no es un reproche a Lucchelli por no haber controlado el caso de la Cooperativa de Plottier como un caso aislado. Es el reproche por no haber cumplido con la ley que lo mandaba a controlar todas las situaciones de PCB. Hubo una decisión política de no intervenir en el control».

Recordó que el testigo Martín Robledo, mano derecha de Lucchelli en la subsecretaría, declaró que tuvieron como prioridad la materia hidrocarburos. «No es optativo cumplir la ley, no es organizacional», afirmó el fiscal.

«En 2018 se pasó los expedientes de PCB al área de Residuos Peligrosos y no se les asignó ni una persona para hacerles seguimiento», continuó Breide. Había un informe según el cual «cinco expedientes no estaban cerrados, entre ellos CALF, YPF, Petrobras, que hasta hoy no sabemos en qué estado están los transformadores con PCB que tienen».

(Luego del juicio, ante una consulta de diario RÍO NEGRO, Breide aclaró que «nosotros no somos organismo de control del organismo de control». De todos modos, dijo que enviaron oficios y esperan respuesta para conocer el estado de esos expedientes, que se reactivaron en 2023 cuando se destapó el caso de los transformadores enterrados en Plottier).

«Tantas mentiras»

El defensor Illesca dijo que «escuchar tantas mentiras causa escozor», y enumeró en su alegato las cuestiones que, según su criterio, la fiscalía no logró probar.

Entre ellas, dijo que el fiscal no logró demostrar si la conducta de Lucchelli «ocasionó algún riesgo para la salud de la población».

Sobre el expediente de la multa a la Cooperativa, recordó que el proyecto estaba «a la firma del ministro» porque es autoridad de aplicación y el cargo de subsecretario estaba vacante debido a la renuncia de Esquivel. «Lucchelli nunca lo tuvo en sus manos», dijo.

El defensor también negó que no hubiera un responsable de seguir los expedientes del PCB: «vino a declarar el director de Residuos Peligrosos y dijo que era él».

Se refirió a la «hiperactividad» en hidrocarburos, debido a «la cantidad de trabajo que hay, y los pocos recursos».

«Si yo veía esa multa, la hacía»

El juez Juan Guaita dará a conocer el veredicto el lunes. (Matías Subat)

Después de los alegatos, Lucchelli habló por primera vez en el juicio. Defendió su gestión, reiteró que no era autoridad de aplicación y mencionó al pasar cuestiones políticas que no especificó.

«Se habla de quién era autoridad de aplicación. Cuando yo ingresé (a la subsecretaría, en noviembre del 2016) recaudábamos 10 millones de pesos, y no por inflación sino por un cambio de la ley llegamos a recaudar 1.500 millones de pesos, ¿Quién le parece que los ejecutaba, Lucchelli? No, Lara. yo era autoridad de aplicación y los recursos los disponía otro. Es bastante divertido», dijo.

Ratificó que la subsecretaría se dedicaba sobre todo a la materia hidrocarburífera «porque es donde están los problemas, y porque es la economía de esta provincia, y por eso (el fiscal) puede tener lo que tiene y está haciendo este trabajo, con recursos ilimitados; tiene hasta computadora para hacer dibujitos mientras yo estoy acá castigado esperando qué me puede pasar».

Lucchelli dijo que «puedo dar fe que nunca me llegó esa norma para firmar», en referencia a la multa contra la Cooperativa de Plottier. «A mí no me tiembla la mano, a mí no me llama un periodista y me tiembla la mano como les pasa a algunos. Las empresas nos acusaban de hacer muchas multas porque con ese dinero se repartía el fondo estímulo. Si yo veía esa multa, yo la hacía».

Por último, afirmó que «hay muchos intereses particulares y de terceros que defienden algunas partes. Cuando empezó esto por algo político, sirvió para determinadas cuestiones. Al que me tocó estar acá hoy es a mí».