Municipales de Plaza Huincul acordaron la pauta salarial del 36 % para este 2026

Las y los agentes municipales de Plaza Huincul ya tienen la pauta salarial para este 2026 que llegará a un porcentaje del 36%, repartido en cuatro tramos. La propuesta que fue acercada por el Ejecutivo municipal fue sometida a asamblea del gremio ATE y resultó aceptada por mayoría. El aumento alcanzará a las y los agentes de planta y contratados y lo verán reflejados con los sueldos de febrero.

Este miércoles, el intendente Claudio Larraza y el secretario general de ATE, a nivel local, Néstor Rodríguez rubricaron el acta en la que se definió cuáles son los términos del aumento para este año. En principio, se indicó que el incremento está fijado en el «36% de los haberes de los agentes municipales (planta permanente y contratados)».

Se aplicará en cuatro tramos de 9 % cada uno. La primera vez del aumento será del 9 % con los haberes de enero de este año, y la base serán «los haberes de diciembre de 2025». La segunda etapa del mismo porcentaje será en abril (con base de los sueldos de marzo); la tercera se abonará en junio, cuya base será la de mayo; y la cuarta en agosto, basado en los haberes de julio.

Otra de las cláusulas que se fijó en el acuerdo es que debido a la proximidad de la fecha de pago de los sueldos de enero, «queda establecido y convenido que el aumento de los haberes del mes de enero del año 2026 será abonado de manera retroactiva junto con los haberes de febrero del año 2026″.

La mesa de negociación se mantendrá abierta para tratar cuestiones relacionadas al mismo tema. A la vez, el municipio, se comprometió a informar a la obra social ISSN este acuerdo para que tenga conocimiento y disponga de lo que estime correspondiente.

Desde el municipio se informó que la propuesta se elaboró teniendo en cuenta «acompañar y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y fortalecer la planificación salarial, a lo largo del año por encima del índice de inflación».

Por otra parte, el jefe comunal Larraza subrayó el «compromiso de seguir construyendo acuerdos que dignifiquen el trabajo municipal, reconociendo el esfuerzo cotidiano del personal y promoviendo mejores condiciones laborales». Todo lo anterior para que se alcance una mayor calidad del servicio público para la comunidad.

Una vez que se conoció la propuesta fue sometida a votación en una asamblea de afiliados a ATE. De allí resultó aprobada por el voto de la mayoría. Ahora este acuerdo tiene que ser convalidado por el Concejo Deliberante.

En Cutral Co, la pauta salarial fue rubricada el pasado 19 y ya cuenta con el aval del Deliberante que en sesión extraordinaria trató el tema. Mientras que en Añelo, el acuerdo -por IPC- se firmó el 7 de este mes y alcanzó a los 300 trabajadores y trabajadoras.