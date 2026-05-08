Municipales de Viedma acordaron aumentos para los próximos tres meses

Los empleados municipales de la capital provincial tendrá una suba salarial del 6,5% distribuidos entre los sueldos de mayo y julio, además de aumentos equivalentes en las bonificaciones funcionales y la equiparación de las asignaciones familiares con los montos de Anses correspondientes a mayo de este año.

Así se acordó en la última reunión de la Mesa de la Función Pública Municipal que se desarrolló con las presencias de la jefa de Gabinete del municipio, María Eugenia Serra; la secretaria de Economía, Yanina Di Nardo y representantes de los gremios Soyem, UPCN y ATE.

La propuesta oficial aceptada por todos los sindicatos incluye una suba del 2,5% con los salarios de mayo, del 2% con los sueldos de junio y otro 2% con los haberes de julio; todos aplicables sobre los sueldos básicos y horas cátedras.

Además, las autoridades municipales confirmaron el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario para el 30 de junio, junto a los haberes de ese mes.

Las partes acordaron también que en caso que la inflación acumulada para el trimestre mayo-julio supere los porcentajes acordados la diferencia se hará efectiva con la liquidación de los haberes correspondientes a agosto próximo.

Por último se fijo la próxima reunión para la primera quincena de agosto.