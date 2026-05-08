Más sorteos de Diario RÍO NEGRO: un horno pizzero, un fogonero móvil y un horno ahumador para el Día del Amigo

Seguí la edición impresa, el sitio web y las redes sociales del diario para conocer cómo participar y no perderte la oportunidad de ser uno de los ganadores de este nuevo sorteo (foto ilustrativa).

La emoción por los últimos sorteos de Diario RÍO NEGRO todavía sigue latente en cada rincón de la región, pero el vínculo con la comunidad no se detiene. En esta oportunidad, el diario anuncia un nuevo desafío que promete generar expectativa: se sortearán 3 artículos de Ignis en el marco del Día del Amigo.

La iniciativa busca seguir fortaleciendo ese lazo histórico con los lectores, con premios que no solo sorprenden, sino que también tienen un impacto concreto en la vida cotidiana. En este caso se trata de:

1 fogonero móvil : 120 cm de diámetro, materiales capa 5 mm de espesor, ruedas estilo carro antiguo, parrilla de acero con varillas de 8 mm de diámetro. Brasero. Asador tipo estaca con regulación de inclinación. Tabla de madera, pala y atizador

: 120 cm de diámetro, materiales capa 5 mm de espesor, ruedas estilo carro antiguo, parrilla de acero con varillas de 8 mm de diámetro. Brasero. Asador tipo estaca con regulación de inclinación. Tabla de madera, pala y atizador 1 horno pizzero, tipo napolitano : materiales de chapa de acero con aislación de manta cerámica, soporta 1200° C. Medidas de 70×70, piso de ladrillos refractarios, salida de gas dual (envasado o leña), pirómetro hasta 600° C. Incluye pala de giro para sacar productos del horno.

: materiales de chapa de acero con aislación de manta cerámica, soporta 1200° C. Medidas de 70×70, piso de ladrillos refractarios, salida de gas dual (envasado o leña), pirómetro hasta 600° C. Incluye pala de giro para sacar productos del horno. 1 horno ahumador móvil: Medidas: 80cm + cajón de fuego 40 cm: total 120 cm. Sistema que permite funcionar como horno o ahumador regulando salida de aire para ahumado.

(Foto ilustrativa).



Al igual que en ediciones anteriores, la propuesta apunta a que más personas puedan participar y vivir la experiencia de ser parte de una acción que ya se volvió un clásico dentro del diario. La expectativa crece con cada sorteo y vuelve a poner en el centro a quienes acompañan día a día.

Fogonero móvil (foto ilustrativa).



La modalidad de participación será simple y accesible, manteniendo el espíritu de cercanía que caracteriza a estas iniciativas y se realizará completando los datos en los cupones que saldrán en la edición impresa. Próximamente se darán a conocer todos los detalles, incluyendo fechas, bases y condiciones.

Horno pizzero, tipo napolitano (foto ilustrativa).



Con esta nueva propuesta, Diario RÍO NEGRO renueva su compromiso con su comunidad, celebrando fechas especiales con premios para nuestros lectores. Tras el éxito de los sorteos anteriores, donde miles de lectores participaron desde distintas localidades, la expectativa vuelve a crecer. Esta vez, con un premio pensado para compartir y disfrutar.

Horno ahumador móvil (foto ilustrativa).



Seguí atento a la edición impresa, el sitio web y las redes sociales del diario para conocer cómo participar y no perderte la oportunidad de ser uno de los ganadores de este nuevo sorteo.