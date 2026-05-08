Liga Confluencia: Argentinos del Norte derrotó a La Amistad en el arranque de la 9° fecha

El Norte aprovechó la localía y se prende en la pelea. Foto: Mellizas Guevara.

Este jueves se abrió la 9° fecha de la Liga Confluencia con un adelanto. En el Zit Formiga, Argentinos del Norte se hizo fuerte en su cancha y derrotó 2-1 a La Amistad con un doblete de Fabian Illanes. Para la visita descontó Lucas Lescano de penal.

En una noche muy fría, el Carcelero obtuvo su segundo triunfo consecutivo tras vencer a Pillmatún en la fecha pasada. Por otro lado, el equipo cipoleño perdió la chance de subirse momentáneamente a la cima del campeonato. Además, el conjunto de Marengo podría caer hasta la 5° posición, por la mala inclusión de un futbolista frente a Cipolletti.

Illanes, la gran figura del partido con dos gritos. Foto: Archivo.

La fecha también comenzaría con el duelo entre Petroleros y Unión Deportiva Catriel, pero en un comunicado, el club pampeano anunció la suspensión del encuentro por la alerta amarilla en la región. De esta forma, el encuentro se reprogramará con fecha y hora a confirmar.

Este viernes, la acción será doble. En Cipolletti, el Albinegro y Deportivo Roca protagonizarán el clásico rionegrino desde las 16. También rodará la pelota en Fernández Oro, donde el Trueno Verde recibirá a Unión de Allen a partir de las 21: 30.

La novena cerrará el domingo con tres partidos. En Roca y a las 15, Cimac buscará un nuevo triunfo ante Pillmatún para seguir en lo más alto del campeonato. En simultaneo, Deportivo Huergo se medirá en su casa ante Atlético Regina, que quiere volver a la senda del triunfo luego de tres partidos.

Por último, en el Dante Vesprini, Círculo Italiano tratará de obtener su primera victoria en el año ante San Martín. El duelo se jugará desde las 15:30.

Las posiciones: Cimac (18), La Amistad (17), Atlético Regina (15), Argentinos del Norte (15)’, Deportivo Roca (13), Unión (12), Petroleros (12), San Martín (10), Deportivo Huergo (8), Cipolletti (7)*, Catriel (7), Pillmatún (7)*, Fernández Oro (6), Círculo Italiano (3).

* Partido pendiente.

‘ Un partido más.

La programación de la Zona Ascenso

La 9° fecha de la Zona Ascenso se disputará en su totalidad el domingo. A las 15 horas habrán cuatro partidos: el líder San Isidro recibirá a Deportivo Mainque, que viene de sumar sus primeros puntos en la fecha pasada. El Salvador jugará contra Independiente de Catriel, Maracacinho se medirá en Cinco Saltos a Alto Valle y Chichinales – Deportivo Godoy jugarán el duelo más atractivo de la fecha.

En Allen y a las 15:30, San Carlos se cruzará contra CECAP. La fecha finalizará desde las 16, cuando San Sebastián se vea las caras contra Experimental.

Las posiciones: San Isidro (18), Deportivo Godoy (16), Experimental (15), CECAP (15), Chichinales (15), San Carlos (13), Independiente de Catriel (13), San Sebastián (8), Alto Valle (6), Maracacinho (6), Mainque (3), El Salvador (2).