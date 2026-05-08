Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el sábado 9 de mayo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este sábado 9 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 9 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:

Zona: desde Obrero Argentino hasta Los Álamos, entre Famaillá y Aguerre.

Horario: De 8:00 a 9:00

De 8:00 a 9:00 Motivo: Desconexión programada para tareas de remodelación y mejora de la red.

Desconexión programada para tareas de remodelación y mejora de la red. Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.