Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el sábado 9 de mayo en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos de desconexión programada y modernización. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este sábado 9 de mayo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 9 de mayo
CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:
- Zona: desde Obrero Argentino hasta Los Álamos, entre Famaillá y Aguerre.
- Horario: De 8:00 a 9:00
- Motivo: Desconexión programada para tareas de remodelación y mejora de la red.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
- Zona: desde Obrero Argentino hasta Puelman, entre Lules y Calvuqueo.
- Horario: De 9:00 a 10:00
- Motivo: Desconexión programada para tareas de remodelación y mejora de la red.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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