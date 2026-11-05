Murió Patricia Walsh, exdiputada e hija de Rodolfo Walsh: su trayectoria política y militancia por los derechos humanos

Este 5 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Patricia Walsh, exdiputada e hija de Rodolfo Walsh. Tenía 74 años y murió tras permanecer internada durante los últimos días a raíz de una operación de pulmón.

Quién era Patricia Walsh

La reconocida dirigente de izquierda cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo y se ha destacado por llevar al debate parlamentario la lucha por los derechos humanos y el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura.

Su historia personal estuvo marcada por la persecución política y la represión de la última dictadura militar. Era hija de Rodolfo Walsh (1927-1977), uno de los periodistas y escritores más emblemáticos de Argentina y autor de Operación Masacre, quien fue interceptado por un grupo de tareas de la ESMA en Buenos Aires, secuestrado y desaparecido desde entonces.

Patricia también sufrió la pérdida de su hermana María Victoria («Vicky»), fallecida el 29 de septiembre de 1976 en un operativo militar en Villa Luro, hecho recordado como la Masacre de la calle Corro.

A raíz de estas tragedias, dedicó gran parte de su vida a exigir justicia por los crímenes contra su familia y las demás víctimas del terrorismo de Estado.

En la década de 1980 denunció ante la CONADEP la desaparición de su padre y, diez años más tarde, se integró a la agrupación H.I.J.O.S.

En ese mismo período emergió como figura destacada de Izquierda Unida (frente integrado por el Partido Comunista y el MST). Por este espacio fue candidata a presidenta en 1999, a jefa de Gobierno porteña en 2000 y elegida diputada nacional en 2001. Desde su banca impulsó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas bajo la gestión de Raúl Alfonsín, las cuales impedían juzgar a los responsables de la represión.

En sus últimos años encabezaba una de las querellas en la megacausa ESMA y aguardaba el inicio del juicio por la muerte de su hermana.