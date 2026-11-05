Mica y Cande Tinelli contaron una inquietante experiencia paranormal: la advertencia sobre la salud de su mamá

Mica y Cande Tinelli sorprendieron al revelar una experiencia paranormal que vivieron antes de que su mamá, Soledad Aquino, atravesara uno de los momentos más delicados de su vida. Las hijas de Marcelo Tinelli aseguraron que una médium les transmitió un mensaje de su abuela fallecida que hacía referencia a un problema de salud relacionado con el hígado.

La historia salió a la luz durante una entrevista con el ciclo Resumido, donde las hermanas recordaron la angustia que atravesaron en 2021, cuando Aquino debió recibir un trasplante hepático.

Según contaron, la advertencia había llegado tiempo antes de que se conociera la gravedad de la enfermedad, aunque en aquel momento no lograron comprender su significado.

La experiencia paranormal de Mica y Cande Tinelli: qué les dijo su abuela

Mica fue la primera en recordar lo ocurrido. Explicó que había visitado a una médium que le transmitió información personal que, según su percepción, resultaba difícil de explicar.

Durante aquel encuentro, la mujer aseguró que podía comunicarse con su abuela fallecida y le transmitió un mensaje que inicialmente no supo interpretar.

La advertencia estaba relacionada con el hígado, el mismo órgano que años después comprometería gravemente la salud de Soledad Aquino.

Cande completó la historia y reveló que todo había comenzado con una visita de su padre, Marcelo Tinelli, a esa misma médium.

Según su relato, durante aquella sesión el conductor también habría recibido un mensaje atribuido a su madre fallecida, quien le habría pedido que sus nietas acudieran a una consulta.

Las hermanas decidieron asistir y, siempre de acuerdo con su testimonio, recibieron una advertencia sobre la salud de Soledad.

“Nos dijo que estaba preocupada por nuestra mamá, por algo del hígado”, recordó Cande.

A pesar de la impresión que les provocó aquella experiencia, ambas decidieron guardar silencio para no preocupar a su madre.

El dramático trasplante de Soledad Aquino que marcó a la familia Tinelli

En 2021, Soledad Aquino sufrió una hemorragia digestiva y debió ser internada de urgencia. Durante los estudios médicos, los profesionales detectaron que presentaba un grave compromiso hepático.

Su cuadro se complicó y finalmente necesitó un trasplante de hígado para sobrevivir.

La intervención se realizó en junio de aquel año y estuvo acompañada por momentos de enorme incertidumbre para toda la familia.

Mica y Cande permanecieron pendientes de la evolución de su madre, mientras Marcelo Tinelli también acompañaba de cerca el proceso.

Después de una extensa internación y un período de recuperación, Aquino logró salir adelante.

Qué dijeron Mica y Cande Tinelli sobre el mensaje que recibieron

Al recordar aquella consulta con la médium, Mica reconoció que todavía le resulta difícil encontrar una explicación a lo que vivieron.

La diseñadora señaló que comprende que existan personas escépticas, pero sostuvo que la coincidencia entre aquel mensaje y lo ocurrido posteriormente con su mamá la llevó a reflexionar sobre la posibilidad de que exista algo más allá de lo conocido.

Para las hermanas, la experiencia adquirió un significado especial después del trasplante de Soledad Aquino.

Se trata, sin embargo, de una vivencia personal relatada por ellas y no de una predicción sobrenatural comprobada.

A cinco años de aquel difícil episodio, Mica y Cande decidieron compartir una historia familiar que hasta ahora había permanecido en la intimidad, y que todavía recuerdan con una mezcla de sorpresa, emoción y agradecimiento por la recuperación de su madre.