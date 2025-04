Nación formalizó cambios en el análisis de costos para el transporte, con efecto en Río Negro y Neuquén

Una disposición de la subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación estableció el procedimiento para la actualización de tarifas en el transporte interprovincial que contempla la estructura de costos acorde a cada región, una medida que afecta a varias líneas que Río Negro comparte con las vecinas provincias de Neuquén, Chubut y Buenos Aires.

La medida firmada por el subsecretario Mariano Ignacio Plencovich es una “formalidad” a un procedimiento que desde esa cartera se venía trabajando con las provincias, según explicó a Diario RÍO NEGRO el subsecretario de transporte de Río Negro, Alejandro Pérez, quien ayer recibió la información oficial a pesar de que el gobierno nacional la publicó con anterioridad en el Boletín Oficial.

Los detalles respecto de cómo debe analizarse la estructura de costos y otras variables para la conformación de las tarifas solo rige para esas líneas que comparten más de una provincia, mientras que en los servicios interurbanos provinciales como puede ser todo el circuito Alto Valle entre Regina y Cipolletti o Valle Medio, se mantienen los parámetros rionegrinos.

En los circuitos internos provinciales Pérez remarcó que se contempla una intervención del Estado para garantizar transporte en zonas necesarias aunque las líneas no sean rentables, por eso se mantiene la política de subsidios.

Según explicó Pérez, en las áreas donde más de una jurisdicción comparte un servicio de transporte se conformaron las llamadas “unidades administrativas”.

Río Negro comparte tres de las ocho que están en todo el país: una abarca los departamentos de Confluencia y Añelo de la provincia del Neuquén y los departamentos de General Roca y El Cuy en Río Negro; otra que integran el departamento Adolfo Alsina (Viedma) con el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires; y la tercera es del departamento Bariloche y Cushamen de Chubut, por el transporte en la Comarca Andina.

“En las unidades administrativas no todos tienen la misma estructura de costos”, señaló Pérez quien recordó que hasta el momento el procedimiento para definir tarifas era un “promedio” de los indicadores con conceptos que no se asociaban con la zona. Uno de ellos es el Índice Pasajero por Kilómetro (IPK) que se calcula dividiendo el número de pasajeros transportados entre la cantidad de kilómetros recorridos, ese indicador dista mucho entre las líneas que no son rentables, con pocos pasajeros, y aquellas de grandes conglomerados urbanos que de algún modo incidían en el promedio.

El funcionario indicó que con esta medida que realiza un análisis de costo por zona de influencia, la tarifa que se estima necesaria y se eleva a Nación que evalúa y tiene la palabra final.

Así se tendrá en cuenta la realidad de las líneas interprovinciales que comparte la zona del Valle con Neuquén; la conexión entre Patagones y Viedma y en la cordillera el servicio que recorre El Bolsón y las localidades chubutenses de la Comarca Andina.