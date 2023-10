Nadia Márquez, diputada electa por Milei: “Rolo está muy orgulloso”

La candidata de Arriba Neuquén y ahora diputada nacional electa, Nadia Márquez, afirmó anoche que el gobernador electo Rolando Figueroa la llamó para felicitarla por su triunfo en la provincia y que “está muy orgulloso” por su performance en las urnas. La referente de Javier Milei ocupará desde el 10 de diciembre una de las dos bancas que se pusieron en juego ayer y aseguró que sigue “muy integrada” al frente Neuquinizate que asumirá el gobierno de la provincia.

“Hicimos una llamada, hablamos, me felicitó. Está muy orgulloso y me felicitó por la campaña que hicimos. Fueron palabras de alegría solamente, no hubo análisis”, definió anoche en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La candidata festejó en un búnker de San Martín al 55 donde hubo un acotado número de militantes libertarios, quienes empezaron a llegar luego de las 21.

“Estamos muy contentos con los resultados en Argentina, en la provincia. Vamos a seguir trabajando para el balotaje de confirmarse esta tendencia”, planteó Márquez, quien aseguró que durante la campaña hicieron “honor a las ideas que venimos pregonando desde antes de estar en política”.

“Uno cuando está en esto nunca sabe si es lo que esperás o lo que querés. Uno siempre quiere ganar o quedar primero. Nos toca el balotaje y es lo que ha elegido la sociedad argentina y vamos a trabajar para que elija a Milei en noviembre”, anticipó.

La ahora diputada electa evaluó que “Massa es más de lo mismo, la continuidad de lo que viene pasando en Argentina: inflación, pobreza, clientelismo”. “Nosotros queremos algo distinto”, sostuvo.

Adelantó que trabajarán para convocar a espacios que trabajaron para otras fuerzas y dio algunas pistas cuando contó quiénes la llamaron para felicitarla. Mencionó referentes de Juntos por el Cambio como Leticia Esteves, Juan Peláez, Marcelo Bermúdez y aún Francisco Sánchez, quien perdió ayer su banca al obtener el tercer lugar.

“Vamos a tener un análisis de cada una de las provincias para ver dónde podríamos haber crecido y no crecimos, dónde tenemos expectativas”, anunció Márquez, quien planteó que buscarán ver “qué necesitamos para convencer a más electorado sin traicionar las ideas que tenemos”.

Márquez y su rol en el frente Neuquinizate

Sobre su rol en el armado del gobierno provincial que se iniciará en diciembre ratificó que es “parte de Neuquinizate y es un frente amplio donde distintos espacios nos hemos puesto de acuerdo en un modelo de provincia”.

“Después, en otras cosas tenemos miradas distintas, pero para trabajar juntos no necesitamos las mismas ideas, necesitamos el mismo respeto y me siento respetada”, afirmó.

Márquez es actualmente concejal y llegó a esa banca de la mano de una candidatura a intendente de Jorge Sobisch. Es pastora evangélica y directora del colegio AMEN. En abril había resultado electa diputa provincial por el espacio de Figueroa, pero ya anticipó que optará por la banca del Congreso.