El candidato de Rolando Figueroa se impuso en Villa La Angostura

Los candidatos del partido Comunidad que lidera el gobernador electo Rolando Figueroa se impusieron ayer en las elecciones para intendente y viceintendente de Villa La Angostura. Javier Murer y Tamara Martínez asumirán el 10 de diciembre en reemplazo de Fabio Stefani, el actual intendente del MPN.

En la compulsa de ayer había cinco candidatos a la jefatura comunal y 11 listas colectoras para las 7 bancas del Concejo Deliberante. Comunidad tenía el respaldo de las listas colectoras Avanzar Neuquén, Juntos por el Cambio y Arriba Neuquén, fuerza que tiene como referente a la candidata a diputada nacional, Nadia Márquez.

En segundo lugar se ubicó la candidata de Amor por la Angostura Mirna Gómez que representó al Partido Justicialista. En tercer lugar se ubicó el Movimiento Popular Neuquino que fue con Javier de los Ríos como candidato a intendente.

Una vez conocido el resultado, Figueroa y Murer festejaron en el salón de la mutual policial. Figueroa rescató “las ganas de trabajar en equipo, de poner el proyecto por sobre las personas y de dar más de lo que se recibía”. Destacó el proceso de construcción de su propuesta política.

“Hay que sintonizar fino de lo que está pidiendo la comunidad que reclama líderes que hablen poco, escuchen mucho, que sepan hacia dónde tenemos que ir, con humildad que representen a su gente”, expresó. Agregó que el intendente electo le había enseñado de qué manera se debe escuchar a la gente y que había contestado con una sonrisa cuando lo atacaron.

“No hay que prestar más atención al que grita fuerte, sino que muchas veces hay que prestarle atención al que está en silencio, porque su silencio es un pedido a gritos que desgarra, porque hay dolor, porque hay tristeza, porque hay desesperanza. Y eso supo interpretar Javier”, abundó.

Indicó que todas las colectoras trabajaron para el triunfo de Murer y “van a estar formando parte del equipo provincial” e indicó que lo importante era tener la conducción de la localidad cordillerana porque “no nos podemos permitir mirar para otro lado cuando hay gente en el Mallín que tiene muchas necesidades, que no se puede conectar a la cloaca, que las aguas servidas corren por la calle, no se puede planificar determinadas cosas si primero no se atiende la sustentabilidad social que hay que darle a un pueblo. Sin sustentabilidad social no existe algo que pueda progresar, no existe economía que valga”.

Murer dijo que “vamos a tener cuatro años en los que tenemos que laburar para sacar nuestra villa adelante, lograr lo que nuestro pueblo necesita para estar cada vez mejor y que todos tengan cubiertas sus necesidades”.

“A mi me tocará liderar pero tenemos estar juntos y eso es lo más importante”, expresó a la vez que agradeció a cada integrante de las colectoras para concejales y de la lista del partido Comunidad.

Javier Murer: «Se terminó el verticalismo y las decisiones unipersonales»

El flamante intendente electo de Villa La Angostura, Javier Murer, dijo que a partir de su gestión “se terminaron los verticalismos, las decisiones unipersonales” y que la construcción de Comunidad, el partido que lo llevó a la jefatura comunal se realiza “abriendo los brazos”.

Dijo emocionado que compartía la alegría de quienes lo acompañaban porque todos buscaban llegar a la intendencia. “Me cuesta hablar y es un orgullo estar festejando, disfrutando”, mientras fue aplaudido y festejado.

“Tenemos un equipazo”, definió y nombró al gobernador electo, a su viceintendenta electa Tamara Martínez y a Julieta Corroza. Sostuvo que desde un primer momento “estábamos convencidos que podíamos llegar”, al tiempo que habló sobre el merecimiento del sector por el trabajo previo en la localidad.

Sostuvo que abrirá los brazos para convocar a quienes quieran trabajar porque “hay muchísima gente en Villa La Angostura y en la provincia que quieren trabajar así y nosotros somos los responsables que así sea”.

Agradeció a su jefe de campaña a quien le recordó la primera vez que le dijo que tenía que llevara adelante el proyecto “que se va a liderar en la provincia y nosotros acá en Villa La Angostura, vamos a meterle con todo”.

Rolando Figueroa: «Minga que se van a llevar algo de la Provincia de Neuquén»

El gobernador electo Rolando Figueroa prometió que en el mes de enero, ya en su calidad de gobernador en funciones viajará a Villa La Angostura para trabajar en proyectos como la pavimentación de la calle Primeros Pobladores y Chumuy en el barrio El Mallín.

En el acto de celebración del triunfo, Figueroa sostuvo que en ese barrio, el más popular de la villa, encontró que “hay gente humilde que trabaja todos los días, con respeto, con honestidad”.

“Minga que se van a llevar algo de la Provincia de Neuquén”, exclamó Figueroa sin nombrar a la pretendida venta de Vaca Muerta que expuso el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Abundó diciendo que “los recursos naturales son de los neuquinos y nadie va a avanzar ni medio milímetro sobre los recursos naturales que son de los neuquinos”.

Sostuvo que va a cuidar a cada uno de los habitantes y rescató el crecimiento de comunidad que se basa en abrir los brazos “porque los miserables nunca ganan en la política, en la política hay que ser generosos”. Sostuvo que la clase política debe renunciar a sus privilegios.