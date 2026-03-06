Nahuel Gallo y el impacto del encierro en Venezuela: qué síndrome sufre según un especialista

El gendarme Nahuel Gallo se sometió esta semana a estudios médicos para determinar su estado de salud luego de permanecer más de un año detenido en Venezuela. La evaluación incluyó controles físicos y psicológicos para analizar las secuelas del encierro prolongado. «La cicatriz es para toda la vida”, advirtió el médico Jorge Tartaglione.

En una entrevista con LN+, el especialista explicó que el cuadro del cabo presenta características vinculadas al síndrome de cautiverio, una respuesta psicológica que puede aparecer tras largos períodos de detención.

Síndrome de cautiverio: el efecto psicológico que dejó el encierro de 448 días

“Estaba apesadumbrado, pero muy contenido emocionalmente y eso tiene un nombre: síndrome de cautiverio”, explicó Tartaglione al describir la situación del gendarme.

El especialista agregó que, en estos casos, las víctimas suelen enfrentar dificultades para relatar lo vivido. “No puede relatar lo que le pasó, no puede contar las atrocidades y está muy contenido”.

El médico también resaltó algunas consecuencias del encierro prolongado. “Casi 450 días encerrado, torturado… no lo puede expresar, no lo puede hablar y seguro sea durante mucho tiempo”.

Secuelas físicas y psicológicas que pueden aparecer tras una detención prolongada

Tartaglione sostuvo que el impacto del trauma suele persistir aun cuando el cuerpo comience a recuperarse. “El cuerpo se cura rápido, pero la mente tarda mucho tiempo en resolver el trauma que tiene el muchacho”, dijo y añadió que el proceso de recuperación puede incluir alteraciones del descanso: “Va a tener pesadillas, insomnio, no va a poder dormir”.

Nahuel Gallo junto a sus compañeros, izando la bandera nacional (Foto: gentileza)

El especialista también se refirió a otros factores que pudieron afectar su estado de salud durante la detención. “Hizo huelga de hambre, que genera pérdida importante de electrolitos y sodio, que impacta en el cerebro, músculo y corazón”.

Por último, Tartaglione enfatizó que la falta de contacto con su familia fue otro elemento determinante. «No tenía comunicación ni sabía cómo estaba el hijo, eso también te mata«, advirtió.