Derrumbe en Parque Patricios: vecinos intentaron ingresar por la fuerza al edificio y hubo tensión con la Policía

Vecinos del complejo reclamaron explicaciones cuando una excavadora comenzó a remover escombros en el sector del estacionamiento derrumbado.

Un operativo con maquinaria pesada en el complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, generó tensión este viernes entre vecinos y la Policía de la Ciudad. Los residentes intentaron ingresar al predio tras detectar trabajos con una retroexcavadora en el sector donde se produjo el derrumbe del estacionamiento que dejó a más de 300 familias fuera de sus viviendas.

El episodio ocurrió cuando una excavadora comenzó a remover escombros sin comunicación previa a los propietarios. Según publicó Infobae, la presencia de la maquinaria en la zona vallada provocó que varios vecinos superaran el cerco de seguridad para exigir explicaciones sobre los trabajos.

Derrumbe en Parque Patricios: reclamos vecinales por el acceso al edificio

Desde la Policía de la Ciudad informaron que la empresa responsable inició tareas para estabilizar el lugar. “Hoy se realizó un reconocimiento de todo el aérea y la empresa COSUD comenzó con las tareas de una retroexcavadora retirando el material derrumbado para comenzar con el apuntalamiento mediante estructuras tubulares”, indicaron.

La escena derivó en discusiones y forcejeos cuando los residentes reclamaron ingresar al edificio. Pero los efectivos impidieron el acceso al predio, que permanece cerrado por orden judicial desde el colapso.

El edificio permanece vallado y con custodia policial desde el derrumbe del estacionamiento que destruyó decenas de autos.

Una de las vecinas afectadas describió el clima de incertidumbre que atraviesa el complejo. “El caos es total, el derrumbe es de todo tipo y estamos desesperados”, afirmó Magalí a Infobae.

La mujer también cuestionó la falta de claridad en la comunicación de las autoridades. Señaló que algunos residentes recibieron indicaciones diferentes respecto a la remoción de escombros y la preservación de pruebas.

Familias fuera de sus casas y reclamos por peritajes tras el colapso

El acceso a los departamentos sigue restringido y los servicios permanecen cortados. Los vecinos solo pudieron entrar acompañados por bomberos para rescatar mascotas o retirar pertenencias esenciales en los días posteriores al derrumbe.

La mayoría de las familias se encuentra alojada en hoteles mientras se realizan peritajes técnicos en el edificio. Los residentes buscan organizar un estudio independiente para analizar las causas del colapso, que dejó 65 autos destruidos.

Los afectados también designaron al abogado Fernando Burlando como representante legal para avanzar con reclamos judiciales vinculados al derrumbe y a las responsabilidades de la constructora.

Mientras continúa el operativo de seguridad en el complejo y se evalúa la estabilidad de las estructuras, los vecinos mantienen el reclamo para que la Fiscalía se presente en el lugar y brinde precisiones sobre los trabajos y las medidas judiciales en curso.