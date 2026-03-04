El Gobierno impulsa los narcotest en terapia intensiva y guardias de hospitales y clínicas de Neuquén

Será un requisito para el ingreso y la permanencia en estos sectores. Foto archivo.

Los narcotest obligatorios llegarán a las unidades de terapia intensiva y guardias de hospitales y clínicas de Neuquén. El gobierno de la provincia impulsa un proyecto de ley para exigir exámenes toxicológicos a trabajadores de áreas críticas, como requisito de ingreso y permanencia en el cargo.

A diferencia del procedimiento que rige para funcionarias y funcionarios públicos, el costo será afrontado por el empleador y, ante un resultado positivo, se aplicará una suspensión preventiva. La iniciativa prevé la posibilidad de reincorporación a estos sectores y crea un programa de abordaje de consumos problemáticos para el personal de salud.

Están alcanzados los servicios de urgencias y emergencias, unidades de terapia de adultos, pediátrica y neonatal, quirófanos, servicios de hemodiálisis y nefrología crítica, servicios de shock room y salas de reanimación, unidades coronarias, servicios de obstetricia, neonatología de alta complejidad, hemoterapia y bancos de sangre.

El personal que estará comprendido incluye: médicos de guardia, intensivistas, anestesiólogos, cirujanos, obstetras, neonatólogos, emergentólogos y cualquier otra especialidad que se desempeñe en áreas críticas, personal de enfermería, bioquímicos, instrumentadores quirúrgicos, técnicos en hemoterapia y radiólogos, responsables de laboratorio de urgencia, kinesiólogos respiratorios y farmacéuticos de guardia.

También choferes y personal de ambulancia, el plantel administrativo, trabajadores de limpieza y esterilización, coordinadores y jefes de servicio, además de residentes.

La autoridad de aplicación será el ministerio de Salud. El proyecto tomará estado parlamentario hoy, en la primera sesión ordinaria del año de la Legislatura, junto al resto de las propuestas que presentó el gobernador Rolando Figueroa. Pasará a discutirse en comisiones.

«El personal de salud, particularmente aquel que trabaja en áreas de alta exigencia y estrés como las áreas críticas, presenta factores de vulnerabilidad que incrementan el riesgo de consumo problemático de sustancias: exposición a situaciones traumáticas, turnos prolongados, fatiga crónica, acceso facilitado a medicación controlada y una cultura profesional que en ocasiones dificulta la búsqueda de ayuda», planteó el mandatario en sus fundamentos.

La finalidad es «proteger a los pacientes» garantizando «que quienes tienen a su cargo responsabilidades asistenciales vitales lo hagan en condiciones que no comprometan la seguridad de la atención».

«No se pretende criminalizar ni estigmatizar al personal de salud, sino establecer estándares mínimos de seguridad acordes con la responsabilidad que implica trabajar en áreas críticas donde las decisiones y acciones tienen impacto directo e inmediato sobre la vida de las personas», agregó.

Modalidad, periodicidad y costos

Los narcotest se realizarán al ingreso, como requisito previo al cargo, y de manera sorpresiva y aleatoria durante el desempeño en áreas críticas, tanto en establecimientos públicos como privados. El objetivo es que se practiquen al menos una vez por año.

Podrá será solicitado, por ejemplo, si existe sospecha fundada, por parte de los superiores, de consumo de sustancias psicoactivas prohibidas y después de cualquier incidente crítico, error médico grave, evento adverso con consecuencias para pacientes o situación de riesgo para la seguridad asistencial.

Estas pruebas deben ser realizadas por personal habilitado, en el lugar donde los trabajadores cumplen sus funciones o en un espacio designado.

La negativa injustificada a realizar el examen equivale a un resultado positivo y siempre habrá derecho a una contraprueba.

El costo del test será afrontado por el empleador, salvo los exámenes solicitados por causa fundada.

Desde el momento en que se confirma un positivo, la persona será suspendida preventivamente de sus funciones en áreas críticas, con percepción de haberes básicos. Lo que no podrá cobrar serán las remuneraciones por actividad extraordinaria (guardias, horas extras, adicionales por zona desfavorable, bonificaciones especiales), hasta tanto se resuelva definitivamente su situación.

La suspensión no implica sanción disciplinaria y tiene carácter exclusivamente precautorio para resguardar la seguridad de pacientes.

Si se corrobora el positivo con la contraprueba se pueden adoptar un abanico de medidas: el inicio del procedimiento disciplinario (estatuto del empleado público, convenios colectivos, régimen laboral privado, estatutos profesionales); el apartamiento definitivo de la persona de las áreas críticas, pudiendo ser reasignada a otros sectores previo informe favorable del servicio de medicina laboral; la derivación obligatoria a evaluación y tratamiento en el sistema de salud mental y adicciones de la provincia, entre otras.

La iniciativa abarca también a técnicos en hemoterapia, radiólogos y responsables de laboratorio de urgencia. Foto archivo.

Reincorporación y prevención

El trabajador o trabajadora que haya sido apartado de áreas críticas por resultado positivo confirmado podrá pedir su reincorporación trascurrido doce meses, siempre que acredite haber completado satisfactoriamente un tratamiento de rehabilitación.

Tendrá que presentar un informe favorable del equipo tratante y del servicio de medicina laboral del establecimiento y someterse voluntariamente a exámenes toxicológicos periódicos, con mayor frecuencia (al menos uno cada tres meses) durante dos años.

La decisión de reincorporación será adoptada por una junta evaluadora. En caso de un segundo resultado positivo confirmado, la exclusión de áreas críticas será definitiva.

Está prevista la creación de un programa provincial de prevención de adicciones para el personal de salud, que tiene como propósito facilitar el acceso a un tratamiento especializado, garantizando «confidencialidad y continuidad laboral cuando sea posible».

Los establecimientos de salud públicos y privados que incumplan con la obligación de los testeos podrán ser sancionados con apercibimientos y multas económicas.